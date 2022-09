Lyt til artiklen

Der er trafikkøer – og så er der de scener, der udspillede sig efter afslutningen på årets Burning Man-festival.

Her sad gæsterne fanget i en enorm trafikprop i op til ni timer. Midt i Nevada-ørkenen.

Den kunstneriske festival bliver ofte sammenlignet med de apokalyptiske 'Mad Max'-film, og billederne af den enorme kø fra de seneste dage, satte kun en tyk streg under det.

»Hvis din tidsplan tillader det, så bedes du udskyde din afrejse,« som det gentagende gange har lydt fra arrangørerne i de seneste dage på Twitter.

Køen i op mod 15 baner fra Burning Man var brutal.

Mindst 80.000 personer menes at have været med til årets Burning Man, der i år endelig var tilbage efter at have været aflyst i de seneste to år på grund af corona.

Selv festivalen var i øvrigt heller ikke blid ved de titusindvis af gæster i løbet af de ni dages fest. Her nåede temperaturerne over 40 grader, mens en sandstorm såmænd også ville lege med.

Og så var der afslutningen.

Allerede mandag begyndte arrangørerne at tweete om det kaos, der hurtigt opstod. Her blev der løbende advaret om køer mellem 5,5 og ni timer frem til og med tirsdag.

Et udsnit af Burning Man-området.

»Vær tålmodig,« har det lydt fra arrangørerne, der igen og igen opfordrede gæsterne til at vente med at tage hjem:

»Brug tiden på at hvile inden din køretur, få din oppakning sikret og ryd op på dit campingområde.«

Men altså uden det store held. Og så blev der kø.

Burning Man har siden 1991 fundet sted ved den midlertidige by Black Rock City i det nordvestlige Nevada. I år løb festivalen fra 28. august til 5. september.