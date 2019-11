'Vi er taknemmelige for den støtte, hans kongelige højhed har givet os gennem de seneste 15 år.'

Udtalelsen fra det verdensberømte symfoniorkester er pæn og sober, men indholdet er ikke til at tage fejl af:

The Royal Philharmonic Orchestra har fyret prins Andrew som protektor.

Ulykkerne vælter ned over den skandaleramte prins efter hans meget omtalte interview med BBC sidste weekend.

Her fortalte han i bedste sendetid sine landsmænd om sin kontroversielle venskab med den pædofilmistænkte og rufferidømte amerikanske rigmand Jeffrey Epstein.

Samtidig afviste han kategorisk, at han havde haft sex med Epsteins påståede sexslave, Virginia Roberts.

Hun holder fast i, at hun i en alder af blot 17 blev tvunget til at have sex med prinsen ved tre forskellige lejligheder.

Prinsen afviste dog, at han nogensinde havde mødt hende.

Interview sendte hurtigt chokbølger gennem Storbritannien, og kritikere langede ud efter prinsen for ikke at lægge afstand nok til Epstein og for at han ikke udtrykte tilstrækkelig med empati for rigmandens ofre.

Der gik da heller ikke lang tid, før interviewet fik konsekvenser.

Onsdag blev prins Andrew presset til at trække sig fra alle sine officielle pligter, og siden har flere store virksomheder og en række af hans projektioner lagt afstand til prinsen.

Nu er nu heller ikke protektor for Royal Philharmonic Orchestra.

Det verdensberømte orkester har valgt at afbryde samarbejdet med prinsen efter, at han onsdag trak sig fra alle officielle pligter.

Det meddeler orkesteret i en skriftelig udtalelse fredag eftermiddag.

'Som følge af hertugen af Yorks meddelelse om, at han trækker sig fra det offentlige liv, har ledende repræsentanter for the Royal Philharmonic Orchestra holdt møde med prins Andrews kontor torsdag eftermiddag. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at orkesteret bryder med protektoren med øjeblikkelig virkning,' hedder det i udtalelsen.

