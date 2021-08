Det løber en koldt ned ad ryggen, når man forestiller sig, hvordan panikken har bredt sig blandt de fire millioner indbyggere i Kabul de seneste døgn. Gradvist er det gået op for dem, at løftet om, at de 300.000 stærke sikkerhedsstyrker ville kunne holde fjenden fra porten, var løgn. Deres skæbnetime forestod.

Mange, der med rette frygter for deres liv, har måttet træffe det umulige valg, om man skulle forsøge at gemme sig og familien i Kabul og håbe, at døren ikke bliver sparket ind til kontant afregning, eller om man skulle forsøge at flygte ud af landet.

Men i løbet af søndagen erobrede Taliban også alle grænseovergange ud af landet. Afghanerne er nu lukket inde i eget land. Den eneste vej ud er gennem lufthavnen i Kabul. Her er amerikanske, britiske og danske fly i øjeblikket i færd med at redde eget personel og nogle af dem, der har arbejdet for os, ud.

Men ikke alle, der burde være med disse fly, kommer ombord. Dertil er der simpelthen for mange, og flaskehalsen er for smal. Lange køer af tryglende afghanerne har allerede formet sig foran de vestlige ambassader – eller det, der er tilbage af dem. De fleste ambassader er allerede næsten tomme.

Ligesom i Saigons sidste dage under Vietnamkrigen er luftrummet nu den eneste vej ud af Afghanistan. Her en amerikansk helikopter over Kabul. Foto: STRINGER

Præsident Joe Biden og udenrigsminister Anthony Blinken nægter fortsat enhver sammenligning med Saigons fald i de sidste dage i Vietnamkrigen i 1975. Men alt peger på, at dette bliver et lige så skelsættende og smertefuldt nederlag, som Vietnam var det.

For de millioner af afghanere, vi lovede støtte og beskyttelse, er prisen ubærlig. Øjenvidner beretter om vilkårlige henrettelser af soldater, der har overgivet sig, og af politiske modstandere i de mange byer, der er faldet de seneste dage.

Taliban-officerer har ifølge disse rapporter krævet at få overdraget ugifte kvinder til tvangsægteskab med deres krigere. Alle kvinder bliver igen tvunget i burkaer og væk fra det offentlige rum. Det hele virker som en ond drøm, men er desværre skinbarlig virkelighed.

Taliban kontrollerer nu alle grænseovergange i Afghanistan. Foto: STRINGER

Den afghanske hærs uduelighed taler sit eget sprog i forhold til det forfejlede projekt, vi har brugt så mange penge, liv og kræfter på at opretholde i 20 år.

88 milliarder dollar (mere end 500 milliarder kroner) har amerikanerne brugt på at uddanne og aflønne denne hær af 300.000 soldater, der på rekordtid kapitulerede til Talibans 75.000 mand.

Forhandlingerne om en transitionsregering er formodentlig bare en langstrakt yderligere ydmygelse af en i forvejen fornedrende proces, hvor de kræfter, Vesten satsede på, skal tage diktat fra et af verdens mest formørkede og brutale regimer.

Taliban-krigere patruljerer i udkanten af hovedstaden Kabul. Foto: STRINGER

En humanitær katastrofe af ukendte dimensioner venter, og i Vesten forestår et generationsdefinerende opgør om vores rolle i fremtidens globale samfund.

Der jubles lige nu i alle islamistiske afkroge af verden. Troen på, at alle demokratier overalt kan løbes over ende, vil få nyt liv.

Det nye Afghanistan vil blive grobund for alskens terrorvirksomhed. Nu vil Islamisk Stat og al-Qaeda have en sikker havn og vil samtidig kunne opmuntre til væbnet opstand mod den vestlige satan med den selvsikkerhed, en sejrherre udviser.

De allierede styrker har mistet tusinder i Afghanistan. Mange flere er sårede på krop og sjæl foruden selvfølgelig de endnu flere afghanere, der har mistet livet.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, sagde fredag, at soldaterne ikke er døde forgæves. Det store spørgsmål er så, hvad det er, de er døde for?

Man kan måske hertil svare, at de døde i demokratiets tjeneste. Men det er et vingeskudt Vesten, der i demokratiets navn ville forny og forbedre Afghanistan, og som nu i ly af natten sniger sig ud af det storstilede projekt, der gik så forfærdelig galt.