Donald Trump er 'Tossen', og George Conway er 'Taberen'. I hvert fald hvis man skal tro på de respektive modparter i giganternes seneste Twitter-krig.

I løbet af de seneste fem dage har den amerikanske præsident, Donald Trump, med over 200 indslag slået sig egen rekord på det sociale netværk Twitter.

Og selvom både fagforeningerne, Facebook og den afdøde krigshelt John McCain også har fået én over Twitter-nakken, så er Trumps Twitter-tirade gået allerværst ud over George Conway, der er gift med ingen ringere end Trumps egen pressetalsperson, Kellyanne Conway.

'Han er bare en total taber,' skrev Donald Trump således natten til mandag.

Kellyanne Conways mand, George Conway, er i åben Twitter-krig med konens chef, præsident Donald Trump. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP Vis mere Kellyanne Conways mand, George Conway, er i åben Twitter-krig med konens chef, præsident Donald Trump. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Og for at være sikker på, at præsidenten læste hele hans svar, fattede George Conway sig i uvant korthed, da han efterfølgende skrev:

'Du. Er. Tosset.'

På plænen foran Det Hvide Hus og som gæst i samtlige amerikanske medier har Kellyanne Conway i over to år været præsident Donald Trumps mest ihærdige forsvarer. Hun er blevet gjort til grin og skældt ud for åben skærm. Men i modsætning til alle sine forgængere har fru Conway aldrig vaklet i sin trofaste tro på Trump, som hun ligefrem har kaldt 'USA's mægtigste præsident'.

Men det samme kan man ikke ligefrem sige om hendes mand, den republikanske strategiker og Harvard-uddannede advokat, George Conway.

Kellyanne Conway er Donald Trumps talsperson og én af præsidentens mest trofaste støtter. Det samme kan ikke siges om hendes mand, George Conway. Foto: YURI GRIPAS - Reuters Vis mere Kellyanne Conway er Donald Trumps talsperson og én af præsidentens mest trofaste støtter. Det samme kan ikke siges om hendes mand, George Conway. Foto: YURI GRIPAS - Reuters

Hr. Conway har således kaldt præsidenten både 'nacissistisk', 'latterlig', 'farlig' og 'sindssyg'. Og for at være helt sikker twittede den 65-årige forretningsmand forleden den officielle beskrivelse af diagnisen 'Nacissistic personality disorder'.

I sit seneste forsøg på at gøre nar ad George Conway har Donald Trump døbt ham 'Mister Kellyanne Conway', og i de seneste tweets har præsidentens fortalt, at Conway blot er misundelig på sin kones succes, fordi han ikke selv fik det job i Det Hvide Hus, som han ellers havde 'tigget om'.

Modsat siger George Conway, at han sagde nej til en job, som havde tilbudt.

Og som 'bevis' har avisen The Washington Post offentliggjort et brev fra 2006, hvori Trump kalder George Conway én af USA's største juridiske begavelser'.

George Conway, often referred to as Mr. Kellyanne Conway by those who know him, is VERY jealous of his wife’s success & angry that I, with her help, didn’t give him the job he so desperately wanted. I barely know him but just take a look, a stone cold LOSER & husband from hell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. marts 2019

Det er yderst sjældent, at Kellynne og George Conway ses sammen. Men de fastholder begge, at ægteskabet er 'velfungerende'.

'Jeg skriver på Twitter for at få afløb for mine frustrationer over vores skamfulde og håbløse præsident. Ellers ville jeg bare tage det med hjem og råbe ad min kone hen over middagsbordet,' forklarer George Conway via Twitter.

Mens Kellyanne Conway blot fastholder:

»Jeg deler ikke min mands bekymringer mht. vores præsident.«

Tell us, @realDonaldTrump—which of these diagnostic criteria do you not satisfy?https://t.co/3wB5U54X9J pic.twitter.com/aJ8hUKtE4Z — George Conway (@gtconway3d) 19. marts 2019

Og mens de fleste måske ikke bekymrer sig om George Conways følelser, så betyder det mere, når Trump går i flæsket på sit andet foretrukne Twitter-offer, den afdøde senator og krigsveteran John McCain.

»John McCain er ikke en krigshelt. Han bliver kaldt en helt, fordi han blev taget til fange. Men jeg kan bedst lide folk, der ikke bliver taget til fange. Jeg har aldrig været den store fan af John McCain. Og det er jeg stadig ikke.«

Sådan har Trump sagt om John McCain, der sidste år døde af kræft i hjernen. Og i går svarede McCains datter Maghan McCain igen:

»Vores præsident er patetisk. Og han er ikke engang værdig til at sige min fars navn. Min far var en krigthelt. Vores præsident løj for ikke selv at blive soldat. Skamfuldt.«