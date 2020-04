På 24 timer blev 41 tornadoer registreret i flere sydstater i USA. Mindst 33 er omkommet.

Mindst 33 personer har mistet livet efter voldsom storm i det sydlige USA første og 2. påskedag. Det skriver NBC News.

Søndag lokal tid lød det, at mindst seks var dræbt, men dette er opjusteret mandag.

Stormen har udløst flere tornadoer, der har ødelagt hjem og efterladt op mod en million amerikanerne uden strøm.

Hårdt vejr ramte det centrale Texas tidligt søndag med hagl på størrelse med tennisbolde.

Herefter rejste stormen videre til delstaterne Louisiana, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, South Carolina og North Carolina.

Mississippi melder, at 11 personer er omkommet i mindst tre amter nær grænsen til Louisiana.

Syv er dræbt mandag formiddag lokal tid i Georgia, mens ni er omkommet, flere af dem på grund af faldende træer, i South Carolina.

De resterende seks dødsfald er sket i Tennessee, Arkansas, North Carolina og Atlanta, skriver NBC News.

Guvernørerne i Mississippi, Louisiana og Alabama har erklæret krisetilstand på grund af stormen, hvor 41 tornadoer er blevet rapporteret i løbet af 24 timer.

Storm og kraftig regn fortsætter mandag aften lokal tid op mod New England.

Ifølge NBC News er mere end 160 millioner indbyggere i de næsten alle stater øst for Mississippi-floden påvirket af de alvorlige storme søndag og mandag.

USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (NOAA) har kaldt tornadoen i Mississippi "en usædvanlig sjælden begivenhed".

Allerede før tornadoerne i Mississippi tog til, blev det bebudet, at borgere i områderne skulle søge tilflugt væk fra hjemmet fremfor at holde sig isoleret for at forhindre virusspredning.

Det indebar blandt andet, at flere kunne søge tilflugt i større forsamlinger end egentlig tilladt som følge af coronaviruskrisen.

/ritzau/