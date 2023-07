Medicinmanglen giver rynker i panden flere steder i verden - blandt andet i Danmark - og nu er der dårligt nyt fra USA.

Onsdag blev delstaten North Dakota ramt af en gigantisk tornado, som var næsten 600 meter bred, og nu bekræftes det, at en af medicinalgiganten Pfizers vigtige fabrikker blev ramt hårdt.

Det skriver Fox News.

Man er stadig ved at undersøge skadernes omfang, men mener ikke, at det kommer til at gå alt for hårdt ud over Pfizers millioner af kunder.

»Vi forventer ikke en umiddelbar, signifikant konsekvens for beholdningen af specifikke produkter på hospitaler og i distributionssystemer, men situationen er dynamisk, og vores medarbejdere er i jævnlig kontakt med Pfizer og andre producenter,« siger Robert Califf, kommissæren for det amerikanske lægemiddelagentur (FDA).

»FDA vil arbejde tæt sammen med partnere i regeringen, industrien og det brede sundhedsvæsen for at minimere konsekvenserne for patienter,« siger han.

Pfizer har meldt ud, at alle fabrikkens 3.200 medarbejdere er i god behold.

Tornadoen var så kraftig, at den rev træer op med rode, og den har kvæstet mindst 16 personer, heraf to alvorligt, skriver CNN