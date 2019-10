En tornado ramte søndag aften lokal tid det nordlige Dallas, og det har medført store ødelæggelser i storbyen i den amerikanske delstat Texas.

For nu er der ingen meldinger om kvæstede, men både politi og redning arbejder flere steder i byen for at gennemgå de skader, tornadoen har efterladt. Det skriver CNN.

Ligeledes har byens beboere fået besked på at holde sig indendøre, da væltede træer og elmaster samt faldne murbrokker skaber en risiko for, at nogen kan komme til skade.

Dertil kommer, at over 65.000 husstande i skrivende stund er uden strøm, og det er ukendt, hvornår elforsyningen er tilbage i normal drift.

Tornado moving through Dallas County illuminated by lightning. Damage is confirmed. pic.twitter.com/L0QrLhGsSF — Andrew Gorton WTOC (@AndrewGortonWx) October 21, 2019 TORNADO DAMAGE IN DALLAS: some photos from Preston and Royal Lane. We are seeing blown out windows, smashed cars, downed trees & power lines @CBSDFW pic.twitter.com/MyupLg9NJt — Caroline Vandergriff (@c_vandergriff) October 21, 2019

Opdateres..