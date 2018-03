Drikke af en sutteflaske, bruge en sut og gå med ble. Det er ting, vi normalt forbinder med små babyer.

Men der er også voksne, som ynder at gøre det og leve som såkaldte 'voksenbabyer'. En af dem er 18-årige Tori Hart fra England.

Det skriver britiske Metro.

Tori Hart er ikke en voksenbaby af seksuelle årsager. Hun bruger til gengæld skuespillet til at kunne håndtere sin depression, angst og spiseforstyrrelse.

I rollen som voksenbaby kommer hun nemlig til at tænke på den barndom, hun aldrig fik, da hun som barn var udsat for seksuel misbrug. Derfor beroliger det hende nu at være en baby. På den måde føler hun, at hun genvinder sine unge år.

Tori Hart har ansat en babysitter til at hjælpe hende med at leve helt ind i rollen som baby. Babysitteren spiller rollen som hendes forælder, skifter hendes ble og giver hende slik, når hun opfører sig ordentligt.

Tori Hart Foto: Tori Hart / SWNS.com Tori Hart Foto: Tori Hart / SWNS.com

Alt efter hvilket humør Tori er i, opfører hun sig som et barn i alderen et til 10 år. Den alder, hun oftest påtager sig i rollen som voksenbaby, er treårsalderen.

»Babyrollen giver mig lov til at få min barndom tilbage. Hele ideen med det er at overgive mig til en anden og give dem magten til at have ansvar for mig,« siger Tori Hart ifølge Metro og tilføjer:

»Når jeg er sammen med min babysitter, så spørger jeg eksempelvis, ’må jeg gøre det her?’. Så taler jeg med min babystemme. Hvis jeg bliver sur, så kan jeg finde på at begynde at græde eller bliver hysterisk og kravle og rulle rundt.«

Når Tori Hart går i seng, er hun nødt til at sove med en sut, ellers er det ikke muligt for hende at falde i søvn. Hun går med ble, men det er kun en, hun tisser i. Når hun skal lave stort, så benytter hun toilettet.

Hendes forældre har det fint med, at hun spiller rollen som voksenbaby.

Tori Hart deler sin historie, fordi hun håber, at hun kan fjerne skammen og stigmatiseringen omkring aldersrollespil,

