Frygten for coronavirus kan mærkes i Hong Kongs gader, hvor man for få dage siden meldte om det første dødsfald som følge af udbruddet.

Fire andre personer er blevet testet positive, og den særlige kinesiske region har hævet sikkerhedsniveauet og erklæret sygdommen for en nødsituation.

Arrangementer i forbindelse med det kinesiske nytår er blevet aflyst, og som turist i landet kan man mærke, at noget er forandret.

Det fortæller den danske eventyrer Torbjørn Pedersen, som er på gennemrejse i Hong Kong på vej til den lille stat Palau i Stillehavet.

»Hong Kong oplevede SARS, og det husker mange. Selvom myndighederne ikke siger, man skal, så bærer alle masker,« siger han.

Situationen med sygdommen er alvorlig, men Torbjørn oplever, at mange indbyggere i Hong Kong lader sig rive med af irrationel kaos.

»Folk hamstrer toiletpapir. Der er meget misinformation på de sociale medier, hvor nogen har meldt ud, at der er mangel på toiletpapir, og så går folk amok.«

Nogle af de adfærdsmønstre, som han ser i Hong Kong, genkender Torbjørn Pedersen fra Vestafrika, hvor han rejste rundt for fire år siden, mens det mest alvorlige tilfælde af sygdommen ebola var brudt ud.

»Dengang så jeg, at folk ikke var glade for at røre ved dørhåndtag. Det samme ser jeg her. Når en dør bliver åbnet, så prøver mange på samme tid at smutte igennem uden at røre den,« fortæller han.

»Den ukendte faktor i sygdommen gør, at jeg selv ikke helt kan sænke skuldrene.«

Alle skoler i Hong Kong er på grund af coronavirus desuden lukket ned indtil begyndelsen af marts.

Mange vælger også at blive hjemme fra arbejde, og nogle virksomheder sender selv deres medarbejdere hjem.

Foto: Torbjørn Pedersen Vis mere Foto: Torbjørn Pedersen

»Jeg har talt med en leder fra en stor international virksomhed, og han sagde, at hvis én medarbejder bliver testet positiv, så lukker regeringen hele kontoret. Derefter kan det blive svært at åbne igen, så det kan være det sikreste valg at have alle til at arbejde hjemmefra.«

De taxachauffører, som Torbjørn har kørt med, fortæller, at de generelt har få kunder for tiden. På en libanesisk restaurant fortalte ejeren, at hvis det fortsætter med så få gæster en måned til, så må han lukke ned i en periode.

Andre indbyggere trækker lidt på skuldrene, når samtalen falder på coronavirus, som 560 personer er døde af siden december 2019.

»Jeg ser stadig en masse konditionsløbere og familier, som spiser picnic og hygger i parken. Livet fortsætter. Bare med masker på,« fortæller Torbjørn.

Som han ser det, så betyder det på den positive side, at mange nu bruger mere tid sammen med deres nærmeste, fordi de alligevel er hjemme.

Hans egen situation er til gengæld blevet mere kompliceret af udbruddet, fordi han gerne vil rejse ud af Hong Kong snarest muligt.

»Jeg har lige fået besked om, at der skal gå 14 dage, fra man har været i Hong Kong, til man må rejse ind i Palau. Min skibsrejse varer kun ti dage.«

Lige nu håber Torbjørn Pedersen derfor på, at han måske kan blive sat i karantæne i havnen i Palau de resterende dage, når han ankommer.