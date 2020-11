»I USA skal alle lovlige stemmesedler tælles. Enhver ulovlig stemmeseddel skal ikke tælles.«

Mitch McConnells ord lyder som et ekko af Donald Trumps – men den magtfulde republikanske flertalsleder i Senatet har helt andre motiver end sin præsident i den verserende kamp om magten i USA.

»Jeg tror ikke, at Mitch McConnell reelt tror på, at valgresultatet står til at ændre. Han ved godt, at Joe Biden bliver præsident. Men som den drevne taktiker og erfarne politiker han er, vil McConnell gøre alt for, at Det Republikanske Parti står samlet,« siger chefredaktør på netmediet Kongressen.com Anders Agner.

Men hvorfor udtaler McConnell så, at »præsident Trump er i sin fulde ret til at undersøge påstande om uregelmæssigheder og overveje sine juridiske muligheder«? Årsagen skal ifølge Agner findes i et ekstremt vigtigt valg i USA, som finder sted om to måneder.

Den 5. januar skal borgerne i delstaten Georgia igen til stemmeurnerne og vælge delstatens to repræsentanter i Senatet. Det sker, efter ingen af kandidaterne ved det netop overståede valg nåede de påkrævede 50 procent for at vinde i første valgrunde.

Kan svække Biden markant

Og det valg kan få helt afgørende betydning for Joe Bidens tid som præsident.

»Omvalget i Georgia kan give republikanerne flertallet i Senatet, og får de det, vil de kunne stemme den kommende præsident Bidens reformer ned. Det vil gøre hans tid som præsident langt, langt vanskeligere,« siger Anders Agner.

Om to år kan ondt endda blive endnu værre for Biden.

Den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell. Foto: Stefani Reynolds/Pool via Reuters Vis mere Den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell. Foto: Stefani Reynolds/Pool via Reuters

Her er en tredjedel af senatorerne og alle medlemmer af Repræsentanternes Hus på valg. Det kaldes 'midtvejsvalget', fordi det kommer midtvejs i en præsidents valgperiode.

Og Anders Agner er helt sikker på, at 78-årige Mitch McConnell kan sin historie:

»Den siddende præsident får altid en lussing ved midtvejsvalg. Det skete for Trump, det skete for Obama, og det skete for Bush. Ender republikanerne med at have flertallet i begge kamre i Kongressen (Senatet og Repræsentanternes Hus, red.) bliver Joe Biden en meget svag præsident,« siger han med en henvisning til, at lovgivning i USA skal vedtages af et flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Splittelsens bål

Taktik og iskolde kalkuler eller ej: Mitch McConnells opbakning til Donald Trumps uforsonlige linje bringer yderligere brænde til et bål, som sender sort røg henover USA netop nu.

Splittelsens bål.

»Undersøgelser viser, at mange republikanske vælgere har accepteret Donald Trumps narrativ om, at der er foregået svindel ved valget. Når toprepublikanere som Mitch McConnell ikke vil anerkende Joe Biden som vinderen, men bakker op om, at Donald Trump går rettens vej, bestyrker det republikanske vælgere i, at der er et problem,« siger professor i statskundskab og USA-valgekspert Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet.

»Det rokker ved noget helt centralt i et demokratisk system, nemlig selve valghandlingen. Og det er bekymrende,« fortsætter han.

Det skyldes ifølge Michael Bang Petersen, at en fortælling om, at Joe Biden ikke vandt valget på ærlig vis, vil gøre splittelsen i det amerikanske samfund endnu større, end den er i forvejen. Splittelsen mellem dem, der stemmer demokratisk, og dem, der stemmer republikansk.

Donald Trump (tv) har stadig ikke accepteret, at Joe Biden vandt valget – og det kan skabe yderligere splittelse i USA, mener ekspert. Foto: JIM WATSON, SAUL LOEB Vis mere Donald Trump (tv) har stadig ikke accepteret, at Joe Biden vandt valget – og det kan skabe yderligere splittelse i USA, mener ekspert. Foto: JIM WATSON, SAUL LOEB

»Hvis vi troede, at alt ville blive godt med valget af Joe Biden, er jeg bange for, at vi bliver skuffede,« siger Michael Bang Petersen.

Føler sig ikke repræsenteret af Biden

Anders Agner er enig og påpeger, at Donald Trump trods nederlaget faktisk fik næstflest stemmer nogensinde ved et amerikansk præsidentvalg – kun overgået af Joe Biden.

»Det viser jo, at de republikanske vælgere er godt tilfredse med Trump, men at demokraterne mødte op i stemmelokalerne som aldrig før, fordi de ikke har følt sig repræsenteret af præsidenten de sidste fire år,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror, vi kommer til at opleve det samme efter dette valg; at rigtig mange republikanere overhovedet ikke føler, at Biden repræsenterer dem.«

Den amerikanske justitsminister, William Barr, har givet tilladelse til, at føderale anklagere kan efterforske påstået svindel ved præsidentvalget – hvilket er et brud med sædvanen om et upartisk embedsværk.

Beslutningen har fået chefen for justitsministeriets kontor for valgsvindel, Richard Pilger, til at sige op i protest. Han skulle ellers have ledet den omstridte efterforskning.