McConnell venter "åbent kapløb" om at vinde Republikanernes nominering i 2024. Trump ventes at tale søndag.

Hvis Donald Trump bliver Det Republikanske Partis nominerede til præsidentvalget i 2024, har han Mitch McConnells støtte.

Det siger McConnell, der er mindretalsleder for Republikanerne i Senatet, til Fox News.

McConnell er en magtfuld skikkelse i partiet og den øverste valgte republikaner.

Han har efter stormløbet 6. januar mod Kongressen - som yderligtgående Trump-tilhængere stod bag - været på kant med den tidligere præsident.

Men nu er tonen blevet en anelse mere forsonlig mellem de to.

Direkte adspurgt, om han vil støtte Trump, hvis han vinder partiets nominering, svarer McConnell:

- Partiets nominerede? Selvfølgelig, siger McConnell i et interview med Fox News.

Foreløbig har McConnell dog fokus på midtvejsvalgene i 2022, og meget kan ske inden næste præsidentvalg i 2024, understreger han.

- Jeg har mindst fire medlemmer, som jeg tror, vil forsøge at stille op som præsident. Det bør blive et helt åbent kapløb, siger McConnell.

Fem mennesker mistede livet under stormløbet mod Kongressen.

Den efterfølgende rigsretssag mod Trump endte med, at den tidligere præsident blev frifundet.

McConnell stemte for Trumps frifindelse, men sagde alligevel, at han anser Trump for at være "praktisk og moralsk ansvarlig" for kongresurolighederne, der opstod, efter at Trump havde holdt en tale til sine tilhængere.

Senere har Trump kaldt McConnell en "gammel levebrødspolitiker", som burde droppes af vælgerne.

På søndag vil Donald Trump holde en tale på et årligt topmøde for konservative politikere i USA.

Det bliver Trumps første tale, efter at han har forladt præsidentposten.

Kilder siger til mediet Axios, at Trump vil kalde sig selv den "formodede kandidat ved præsidentvalget i 2024" på mødet.

/ritzau/