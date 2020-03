Det forlyder, at en "arbejdsløshedsforsikring på steroider" er en del af en stor amerikansk hjælpepakke.

Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, siger, at en enorm amerikansk hjælpepakke til økonomien er "meget tæt på".

Demokrater og republikanere forhandler natten til søndag dansk tid på højtryk for at nå til enighed om en pakke på formentlig over 1000 milliarder dollar. Det svarer til omkring 7000 milliarder danske kroner.

Den skal forsøge at afbøde de værste konsekvenser af den internationale økonomiske krise, som coronavirus har bevirket.

Lørdag lidt før midnat lokal tid lyder det, at forhandlingerne kan fortsætte til langt ud på natten amerikansk tid.

- Alle arbejder hårdt, og de ønsker at finde en løsning, som er den rigtige. Jeg tror, at vi er meget tæt på, siger præsident Donald Trump.

Det samme mener Republikanernes flertalsleder i Senatet.

- De sidste to dage med forhandlinger mellem partierne er meget tæt på at nå en ende, siger McConnell.

- Jeg tror, at vi er på rette spor i forhold til at levere den støtte, som amerikanerne har brug for med den hastighed, som er krævet under denne krise.

Senatets topdemokrat, Chuck Schumer, er meget optimistisk i forhold til kongresmedlemmernes evne til at handle.

- Hvis man ikke kan arbejde, fordi ens butik er lukket af åbenlyse grunde, så får man fuld betaling fra den føderale regering, og denne arbejdsløshedsforsikring på steroider vil gælde for alle arbejdere, siger han og tilføjer, at den vil vare fire måneder.

Ifølge Schumer snakkes der endda om en hjælpepakke på mellem 1250 milliarder dollar og 2000 milliarder dollar.

Der har i løbet af lørdag lokal tid været løbende meldinger om delaftaler.

Blandt andet har senator for Det Republikanske Parti Marco Rubio på Twitter meldt ud, at en delaftale om en milliardpakke til jobbeskyttelse skulle være blevet aftalt nu.

/ritzau/Reuters