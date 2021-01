Senatorer har ikke kunnet udføre deres daglige udvalgsarbejde på grund af magtstrid mellem partierne.

Den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell, er klar til at indgå en aftale om magtdelingen i kammeret.

Det siger McConnell i en meddelelse offentliggjort på Twitter tidligt tirsdag dansk tid.

Aftalen er af stor betydning, da den er en forudsætning for, at Demokraterne kan tage kontrol over Senatets afgørende udvalg.

Uden aftalen har store dele af Senatets daglige arbejde været sat i bero.

Demokraterne har det mindst mulige flertal i Senatet med en magtfordeling på 50-50 og vicepræsident Kamala Harris som en afgørende ekstra stemme.

Igennem mange år har Senatet dog haft en såkaldt filibuster, som i praksis er en regel om, at størstedelen af al lovgivning skal vedtages med 60 stemmer - filibusteren fungerer altså som en nødbremse for mindretallet.

McConnell har igennem flere dage krævet et løfte fra Demokraternes flertalsleder, Chuck Schumer, om ikke at droppe filibusteren.

Ellers ville der ikke blive indgået en aftale om magtdelingen, har republikaneren sagt.

Men tirsdag har to moderate demokratiske senatorer lovet, at de ikke går ind for at droppe filibusteren, og det er tilsyneladende nok for McConnell.

- Den lovgivningsmæssige filibuster var en afgørende del af den seneste magtdelingsaftale, da Senatet tilbage i 2001 også havde en 50-50-fordeling, siger McConnell.

- Med de seneste forsikringer ser jeg frem til at gå videre med en aftale om magtdeling baseret på den aftale.

Hos Demokraterne er irritation nu afløst af lettelse:

- Vi er glade for, at senator McConnell har kastet håndklædet i ringen og opgivet sit latterlige krav, siger Justin Goodman, som er talsmand Chuck Schumer, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi ser frem til at organisere Senatet under demokratisk kontrol og udføre store ting for det amerikanske folk.

Blandt nogle demokrater havde der inden tirsdagens udmelding været snak om at afskaffe filibusteren, som i de senere år har stået i vejen for en række store lovgivningsmæssige ændringer i USA.

Det ville kræve et simpelt flertal at gøre det - det vil for eksempel sige alle demokrater og Kamala Harris.

Når Senatet tilsidesætter filibusteren med simpelt flertal går det også under navnet "the nuclear option" - på dansk "atomløsningen".

En magtdelingsaftale er ifølge nyhedsbureauet Reuters blandt andet vigtig, da vicepræsident Kamala Harris langtfra kan deltage i alle samlinger i Senatet.

Filibusteren består i praksis i, at en senator i timevis stiller sig op og taler og dermed forsøger at forhindre, at for eksempel et lovforslag kommer til afstemning.

/ritzau/