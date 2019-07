Paul Ryan var leder af Repræsentanternes Hus - halvdelen af den amerikanske kongres. Republikaner til sidste åndedrag. Og så støttede han sin præsident Donald Trump i alt.

Nu indrømmer Paul Ryan, at det hele bare var én stor løgn.

Den republikanske toppolitiker, der gik på pension tidligere i år, lod nemlig bare som om, han kunne lide Donald Trump - angiveligt for at forhindre 'den helt store nedsmeltning'.

»Han vidste intet om politik. Og jeg måtte bare gøre mit bedste for at forhindre ham i at tage katastrofale beslutninger,« sådan siger Paul Ryan nu i et nyt interview til bogen 'American Carnage'.

'Er han ikke fantastisk'. Her ser det ellers hyggeligt ud imellem Paul Ryan og Donald Trump. Nu fastholder Ryan, at det hele bare var løgn. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere 'Er han ikke fantastisk'. Her ser det ellers hyggeligt ud imellem Paul Ryan og Donald Trump. Nu fastholder Ryan, at det hele bare var løgn. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Det er mediet Politico, der har fået fingre i Ryans kontroversielle udtalelser. Og reaktionerne har mildest talt være negative.

Således bemærkede den nuværende leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Palosi:

»Jeg vidste godt, at Paul Ryan ikke havde nogen rygrad. Men dette er absurd.«

Og via Twitter fik præsidenten også afløb for sin vrede:

»Det her bliver ikke værre. Ryan var en katastrofe som leder af det republikanske parti. Og i dag er han blot endnu værre, ingen lederevner, virkelig trist.«

Paul Ryan ser beundrende til, mens Præsident Donald J. Trump leverer sin årlige State of the Union-tale. I dag er luften imellem de to iskold. Foto: POOL - Reuters Vis mere Paul Ryan ser beundrende til, mens Præsident Donald J. Trump leverer sin årlige State of the Union-tale. I dag er luften imellem de to iskold. Foto: POOL - Reuters

Ligesom mange andre republikanske politikere insisterede Paul Ryan før valgdagen i november 2016 på, at han aldrig nogensinde ville samarbejde med Donald Trump, som han bl.a. beskrev som 'farlig for USA'.

Efter Trumps chok-sejr fortsatte Paul Ryan ikke alene samarbejdet med den kontroversielle præsident. Som leder af det konservative flertal i Repræsententernes Hus støttede han også Trump både politisk og personligt.

Da Ryan i slutningen af 2018 bekendtgjorde sine pensionsplaner, understregede han, at beslutningen intet havde at gøre med den siddende præsident. Det var angiveligt for at 'bruge mere tid sammen med familien'.

I det nye interview, der også er blevet lækket af avisen The Washington Post, afslører Paul Ryan sandheden bag pensionsbeslutningen:

»Jeg kunne ikke udholde tanken om to år mere sammen med Donald Trump. Og jeg brugte pensionen som en slags sikkerhedsventil.«

»Jeg har brugt dagen på at kigge under alle stolene i kongresbygningen. Jeg forsøger at finde din rygrad. Men den er tilsyneladene blevet helt væk,« sådan skriver en Twitter-bruger 'Tristin' på Paul Ryans hjemmeside.

Og under et interview med CNN fastslog den demokratiske senator fra Virginia (Hillary Clintons vicepræsidentkandidat), Tim Kaine:

»Paul Ryan har for længst solgt ud. Hans moral og principper er væk. Mens Ryan stadig indflydelse, så han stiltiende til, mens Donald Trump gjorde sit bedste for at ødelægge vores land. Nu er det for sent at omskrive historien.«

I bogen, der udgives senere på sommeren, antyder Paul Ryan ifølge The Washington Post også, at han ikke var den eneste republikaner, der dengang blot lod, som om de støttede Trump for at forhindre den helt store politiske katastrofe.

Og i dag mener den 49-årige politiker ikke, at Trump har et tilsvarende politisk modspil.

»Dengang forhindrede vi de helt vilde beslutninger. I dag tager han den ene vilde beslutning efter den anden,« siger Ryan ifølge Washington Post.