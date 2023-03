Lyt til artiklen

Hun frygter, at en ny storkrig er på vej.

Dagbladet skriver, at den tidligere norske statsminister, Erna Solberg, nu kommer med en dyster spådom.

»Risikoen er stor for, at en så spændt situation tipper over i en skarp konflikt eller en egentlig krig,« skriver hun i sin nye bog 'Veien videre – Politikk for nye utfordringer'.

Hendes frygt går på situationen i og omkring Kina.

»Striden om herredømmet i det sydlige Kina skærpes. Kinas sprogbrug overfor Taiwan bliver stadig skarpere. I kølvandet på den amerikanske politiker Nancy Pelosis besøg i Taiwan 2022 skød Kina missiler henover øen og belejrede den med flyvevåben og marine,« skriver hun,

Solberg advarer om, at en krig også vil få store konsekvenser i Europa.

»En storkrig i Asien vil på samme måde som i Ukraine være tragisk og koste frygteligt mange liv. En sådan krig kan også påvirke resten af verden, og endda i endnu højre grad end ved Ruslands angreb på Ukraine. Kinas økonomi er rundt regnet ti gange større end Ruslands,« skriver hun.

Den tidligere statsminister skriver, at hun i minimålestok selv har oplevet, hvad problemer i Asien kan komme til at betyde.

»Forstyrrelserne i forsyningslinjerne fra Kina under og efter pandemien var en lille forsmag på, hvad som kan ske. Selv manglede jeg en dør til mit IKEA-skab i flere måneder, fordi den blev produceret i Kina,« skriver hun.