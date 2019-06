Ministerpræsidenten i den tyske delstat Hessen, Walter Lübcke, er natten til søndag fundet død.

Det skriver flere tyske medier såsom nyhedsbureauet dpa og avisen Bild.

Bild erfarer, at politikeren er blevet skudt i hovedet. Det er ikke oplyst, hvor den oplysning stammer fra.

Flere aviser skriver, at der ikke er fundet et mordvåben på gerningsstedet, som er i ministerpræsidentens egen have.

En delstats regeringspræsident er ikke det samme som en ministerpræsident, der er en delstats øverste politiske post.

Opdateres...