Præsident Jair Bolsonaro gik til valg på en nultolerance over for narkohandel, men den politik har lidt et knæk nu.

På vej til det store G20-topmøde i Japan blev en af brasilianerens medarbejdere nemlig stoppet med en kæmpe mængde narko i tasken.

Det har nu vist sig at være den 38-årige sergent Silva Rodrigues, melder den brasilianske TV-station RecordTV.

Opdagelsen skete, da sergentens fly mellemlandede i den spanske by Sevilla.

»Tjenestemanden havde kokain i sin håndbagage, som samlet vejede 39 kilo. Han blev arresteret på baggrund af mistanke om narkotikahandel, og han er lige nu tilbageholdt i Sevillas hovedkvarter, hvor han venter på at blive stillet for en dommer,« siger en talsmand fra Guardia Civil.

Præsidenten selv var ikke med det pågældende fly.

I flyet sad en militær gruppe, som var på vej mod Japan for at tage imod præsidenten og sørge for hans sikkerhed.

Præsident Jair Bolsonaro har bekræftet, at der er foretaget en anholdelse i Sevilla, men han har ikke bekræftet personens navn.

»Hvis man finder ud af, at han er skyldig, så vil han blive retsforfulgt og dømt efter lovgivningen,« sagde han ifølge Independent.

Vicepræsidenten i Brasilien er dog langt mere tydelig i sin vurdering af sagen. Han ser ikke nogen mulighed for, at Silva Rodrigues bliver kendt uskyldig.

»Det er ret tydeligt ud fra den mængde stoffer, han havde på sig, at han ikke bare lige har købt dem rundt om hjørnet og taget dem med sig. Han arbejdede for en professionel narkosmugler, lad os sige det sådan,« forklarer Hamilton Mourao.

I juni-måned har præsidenten vedtaget at skærpe straffen narkosmugling.