Tusk fortsætter konsultationerne, meddeler EU-præsidentens talsmand jævnligt.

Ved et igangværende EU-topmøde, hvor man forsøger at få vigtige EU-job besat, har stats- og regeringscheferne mere travlt med at mødes i siderum og korridorer end at sidde i mødelokalet.

Tredjedagen af mødet skulle være indledt klokken 11 ifølge den plan, som EU-præsident Donald Tusk meddelte mandag eftermiddag.

Men Tusk var ikke klar med en plan for jobkabalen, da mødet skulle gå i gang.

- Tusk forsætter konsultationerne, skrev Tusks talsmand, Preben Aamann. Mødet var udskudt til klokken 13.

Kort efter skrev Aamann, at mødet igen var udskudt. Med samme årsag. Denne gang til klokken 14.

Det samme var sagen søndag, da stats- og regeringscheferne skulle have sat sig om det runde mødebord klokken 18.

Men der gik flere timer, inden det faktisk skete, og da de endelig gjorde det, blev det en kort session. Resten af natten tilbragte de i mindre mødekonstellationer i politiske grupper eller i enrum med Tusk.

Donald Tusk leder processen med at finde personer til posterne som blandt andet formand for EU-Kommissionen, EU-præsidenten og EU's udenrigschef.

/ritzau/