Donald Trump lufter muligheden for alligevel at mødes med Nordkoreas leder til historisk topmøde den 12. juni.

Washington. Det historiske topmøde mellem USA og Nordkorea er tilbage på forhandlingsbordet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har haft "meget produktive samtaler" med Nordkorea om alligevel at holde et topmøde 12. juni i Singapore.

Det skriver Donald Trump på Twitter natten til lørdag dansk tid.

Meldingen kommer, blot dagen efter at han selv erklærede, at mødet mellem ham og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, var aflyst.

- Vi har meget produktive samtaler med Nordkorea om at genindføre topmødet, skriver han på Twitter.

Hvis topmødet bliver afholdt, vil det "højst sandsynligt" fortsat blive i Singapore den 12. juni, som først planlagt, oplyser han videre i tweetet.

- Og hvis nødvendigt, kan det blive forlænget efter den dato, skriver han.

Det er nye toner i dialogen mellem USA og Nordkorea, som har været ude på lidt af en rutsjebanetur.

Torsdag skrev Donald Trump torsdag i et åbent brev til Kim Jong-un, at topmødet var aflyst på grund af Nordkoreas "fjendtlighed".

Han beskyldte samtidig Nordkorea for "tåbelige og skødesløse handlinger".

Aflysningen blev modtaget med ærgrelse i Nordkorea, som oplyste, at styret var nået langt i forberedelserne til topmødet.

Kort før aflysningen havde det nordkoreanske styre bekræftet, at et atomanlæg i Punggye-ri var blevet destrueret. Styret kaldte det et "skridt mod global atomafrustning".

Ved det mulige topmøde vil den nordkoreanske leder og den amerikanske præsident blandt andet drøfte muligheden for en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Det vækker derfor lettelse i Sydkorea, at topmødet nu alligevel ser ud til at kunne blive til noget, meddeler det sydkoreanske præsidentkontor ifølge AP.

Sydkorea følger "nøje" udviklingen i dialogen mellem USA og Nordkorea, oplyses det i en pressemeddelelse.

/ritzau/