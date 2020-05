En pakistansk topmodel, der blev dræbt ved et flystyrt i sidste uge, bliver udskammet for at have levet et »amoralsk liv«.

Det i en sådan grad, at Zara Abids konti på de sociale medier er blevet lukket, efter adskillige kommentarer har kritiseret både hendes tøjvalg og hendes livsstil.

Hun var passager på det fly fra PIA, der styrtede ned i et beboelseskvarter i Karachi i fredags. Det fremgår af flyets papirer, at den 28-årige mistede livet ved styrtet, som to mandlige passagerer overlevede.

Både hendes Instagram-, Twitter- og Facebook-konti er lukket. Det fremgår dog ikke, om det er de sociale medier selv eller hendes egen familie, der har lukket dem.

Zara Abid. Foto: Instagram

I det konservative Pakistan skal kvinder opføre sig beskedent. Mange af dem bliver udsat for moralsk politisering på de sociale medier.

Zara Abid har arbejdet med nogle af de største modehuse i Pakistan, og designerne var hurtige til at rose hendes professionalisme. Det skriver BBC.

Da nyheden om hendes død i fredags begyndte at blive spredt, kom der hundredvis af kommentarer på hendes sider. De fleste fra religiøse ekstremister, der spurgte ind til hendes tro.

Mange af kommentarerne sagde, at hun ville blive straffet efter døden for sine valg.

you on the other hand have done an excellent job of showing your brain part to all of us https://t.co/uiE41uhqHg — Mira Sethi (@sethimirajee) May 23, 2020

Billeder af hende iført klæder, der kan betragtes som afslørende i Pakistan, blev lagt online som eksempler på hendes syndige optræden.

En bruger på Twitter sagde: 'Allah kan ikke lide de kvinder, som viser deres kropsdele til alle, og himlen er kun for de rene mænd og rene kvinder'.

Selvfølgelig var der også mange af hendes kolleger i modebranchen, der udtrykte sorg over tabet af hende. Hendes død blev kaldt 'et stor tab for modeindustrien'.

Ifølge nogle havde hun endda været med til at redefinere de konventionelle standarder for, hvordan en model skal se ud på de kanter. I asien er lys hud et skønhedsideal, men med sin solbrædte hud satte Zara Abid sin egen standard.