Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tyske kansler fik sig noget af en overraskelse under et offentligt arrangement i Berlin søndag.

Olaf Scholz lod sig fotografere med gæster efter et møde med offentligheden, og her trådte to kvinder frem for at få taget billede med den smilende kansler.

Men pludselig blev den afslappede stemning afbrudt, da de to kvinder begge fjernede toppen.

Mens de råbte på en gasembargo og kastede med eurosedler, blev de lynhurtigt fjernet og ført væk af Olaf Scholz' livvagter.

Ikke at det syntes at gå kansleren synderligt på.

Han smilede igen og lod sig efterfølgende fotografere med andre gæster til arrangementet, som fandt sted i haven ved kanslerbygningen i den tyske hovedstad søndag.