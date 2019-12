Et videoklip menes at vise blandt andre Justin Trudeau og Emmanuel Macron tale om den amerikanske præsident.

Et lille videoklip fra en reception i forbindelse med Nato-topmødet i London har onsdag vakt stor opsigt.

Videoen viser angiveligt en række profilerede stats- og regeringsledere more sig over USA's præsident Donald Trumps langtrukne pressemøder tirsdag.

I en lille cirkel ses Canadas premierminister, Justin Trudeau, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Hollands premierminister, Mark Rutte, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, i samtale.

Også dronning Elizabeths datter prinsesse Anne er til stede.

Den canadiske tv-kanal CBC har fundet den officielle optagelse, klippet den sammen og sat undertekster på.

- Er det derfor, du kommer for sent?, siger Boris Johnson angiveligt til Emmanuel Macron, der tirsdag deltog i en lang pressekonference med Trump.

Her bryder den canadiske premierminister ind.

- Han kommer for sent, fordi han lige improviserede et 40 minutter langt pressemøde, lyder det fra Justin Trudeau - angiveligt som en reference til Trumps optræden på mødet med Macron.

Ingen af lederne kan dog høres nævne den amerikanske præsidents navn.

- Man kunne se, at hans stab var helt målløs, siger Trudeau senere.

Også Canadas premierminister holdt tirsdag et pressemøde med Trump.

På pressemødet mellem Macron og Trump var stemningen flere gange tydeligt trykket mellem de to. De har tidligere ellers offentligt givet udtryk for, at de kommer godt ud af det med hinanden.

Macron og Trump diskuterede tirsdag blandt andet håndteringen af den militante gruppe Islamisk Stat og hjemtagelsen af hellige krigere.

Videoen i tweetet fra canadiske CBC er onsdag eftermiddag dansk tid blevet afspillet knap syv millioner gange.

/ritzau/dpa