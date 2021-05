Flere topforskere fra forskellige steder i verden går nu mod WHOs konklusion om, at det er 'ekstremt usandsynligt', at covid-19 skulle stamme fra et laboratorium i Wuhan.

De insisterer på, at teorien er plausibel og bør undersøges til bunds, skriver New York Post.

18 prominente forskere, heriblandt en epidemiolog og en mikrobiolog fra de prestigefyldte universiteter Harvard University og Stanford University opfordrer til, at man iværksætter en transparent og databaseret undersøgelse af, hvordan coronaepidemien opstod.

'Teorier om udslip ved et uheld fra et laboratorium og overførsel til mennesker forbliver mulige,' skrev forskerne i et brev, der torsdag blev publiceret i tidsskriftet Science.

'Viden om, hvordan covid-19 opstod er vigtig for at forhindre fremtidige udbrud globalt,' skriver de videre.

Brevet kommer i kølvandet på et studie, foretaget af WHO og de kinesiske myndigheder.

Studiet konkluderer, at covid-19 med al sandsynlighed opstod, fordi mennesker blev inficeret med virus fra et dyr, der havde fået sygdommen fra en flagermus.

At virus skulle være opstået i et laboratorium var ifølge studiet 'ekstremt usandsynligt'.

Men ifølge de 18 forskere kan man ikke udelukke teorien, fordi den ikke er blevet undersøgt til bunds.

Kun fire sider ud af den 313 lange rapport handler om, at virussen kunne være menneskeskabt.

Også USAs coronageneral nummer et Anthony Fauci har tidligere tilkendegivet, at det kan være en mulighed, at virussen er opstået i et laboratorium i Wuhan.