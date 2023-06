Udmeldingen fra den Putin-allierede professor har ført til interne uenigheder i den russiske top.

Den går i al sin rystende enkelthed ud på, at Rusland bør overveje at bruge atomvåben mod Europa for at få stoppet støtten til Ukraine.

Manden bag den voldsomme idé er Sergej Karaganov. Han er ekspert i udenrigspolitik. Og en allieret af selveste Vladimir Putin.

Her er noget af det, han skrev i artiklen 'En svær, men nødvendig beslutning' for få dage siden:

»Fjenden skal vide, at vi er parate til et forebyggende gengældelsesangreb … Frygten for nuklear eskalation skal genopbygges.«

Og: »Vestens vilje til at tilskynde og støtte den ukrainske junta skal knækkes.«

Derefter argumenterer Karaganov for, at Rusland potentielt skal kunne ramme europæiske lande med atomvåben, hvis de ikke stopper med at forsyne Ukraine med våben.

Også i Rusland har udmeldingen vakt opsigt og forargelse for det voldsomme indhold.

Det står klart efter et svar fra selveste Alexander Dugin.

Han er ikke en hvilken-som-helst person.

Dugin er en af hovedarkitekterne bag den russiske invasion af Ukraine. Han er så hadet, at hans datter Darya Dugina i august sidste år blev dræbt af en bilbombe i Moskva. Bilbomben var efter alt at dømme møntet på den politiske filosof selv.

»Jeg synes, det her er et ekstremt tilfælde,« siger han om Karaganovs udmelding.

»Jeg mener, vi er langt fra at have udtømt alle muligheder for sejr uden at bruge atomvåben,« siger Dugin videre.

Et godt bevis på, at Karaganovs tanker bliver taget seriøst, kommer fra en tidligere oppositionspolitiker i Rusland.

Den tidligere russiske multimilliardær, oligark og politiske fange Mikhail Khodorkovskyj, som på et tidspunkt via sit ejerskab af det gigantiske olieselskab Yukos var Ruslands rigeste mand, har begået en tråd om Karaganovs udmelding.

»Karaganov har indflydelse og har gode forbindelser. Han har mere indflydelse på Putin end for eksempel den tidligere præsident Medvedev har,« skriver Khordorkovskyj indledningsvist.

Han mener dog ikke, at der er tale om en udmelding, som man skal frygte i Vesten.

Det er i stedet blot endnu et bevis på, at Rusland vil forsøge at true, mener han.

»Er den her trussel reel?« spørger han sig selv. Og svarer:

»Nej, det præcis modsatte. Karaganovs ord repræsenterer ikke en eskalering, de er bare en oppustning af allerede eksisterende trusler. Putin og hans embedsmænd har gentagne gange truet med at bruge atomvåben. Men der taler de om taktiske atomvåben og mål, der ikke er NATO-lande,« skriver han.

Og så har han en idé til, hvordan NATO skal svare:

»NATOs svar bør være det samme, som det har været hele tiden – ignorer truslen. Putin kommer ikke til at bruge atomvåben. Han er bange for at dø,« skriver han videre.