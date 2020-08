Op mod 45.000 danske arbejdspladser hænger i en stadigt tyndere tråd, efter flere medier fredag kan berette, at forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om en aftale efter brexit har endegyldigt kurs mod kollaps.

Stemningen mellem parterne er efter sigende elendig. Hårde beskyldninger og krav udveksles i stigende grad.

I den forgangne uge er klimaet mellem parterne blevet så dårligt, at EU's chefforhandler, Michel Barnier, skal have ringet til flere statsledere i EU for at få opbakning og derefter forklare, at den altså er god nok: Der er nu meget stor risiko for, at der ikke kommer nogen brexit-aftale, skriver Daily Mail og Daily Express.

Hvis Michel Barnier får ret i den advarsel, vil det betyde, at al handel mellem parterne pålægges told fra årsskiftet.

Michel Barnier har angiveligt ringet til flere statsledere i EU og forklaret, at der lige nu ser sort ud med en brexit-aftale. Foto: YVES HERMAN

Et scenarie, der vil betyde, at omkring 45.000 danske arbejdspladser, som i et eller andet omfang er bundet op på handel med Storbritannien, vil komme under pres.

Forhandlingerne har længe stået i stampe, og parterne har offentligt udtrykt skepsis og opfordret hinanden til at være mere fleksible.

Det var dog en udveksling i den forgangne uge, skriver The Times, som for alvor har fået situationen til at køre af sporet.

Her skulle Michel Barnier have sagt til den britiske regering, at hvis ikke den fremlægger sine planer for en fremtidig politik omkring industri-subsidier, så vil man ikke forhandle videre om en aftale.

Den melding blev mødt med et vredt svar fra Storbritanniens chefforhandler, David Frost, der skal have sagt, at Storbritannien nægter at lade EU diktere, hvornår og hvordan Storbritannien udvikler og fremlægger fremtidig indenrigspolitik.

Og nu ser det altså sort ud.

»Det er svært at se, hvordan vi kommer ud af det her hul. Pessimismen er nu dominerende. Hvis ikke Frost fjerner den her forhindring, er det svært at se, hvordan aftalen kan reddes. Vi står virkelig ude på afgrunden lige nu,« siger en højtplaceret kilde i EU til The Times.

Spørgsmålet om industri-subsidier er – meget groft trukket op – et af mange spørgsmål, hvor man i EU vil have lige vilkår med briterne efter brexit, hvis parterne skal handle sammen. Kort fortalt vil EU ikke acceptere, at briterne kan lave politik, der bryder med EU-principper, som i dag giver adgang til det indre marked.

David Frost og Michel Barnier forsøger at lave en handelsaftale mellem Storbritannien og EU. Foto: OLIVIER HOSLET

I Storbritannien er der også en stigende grad af forbløffelse og vrede over EU's måde at forhandle på.



En kilde i den britiske regering siger til Daily Mail:

»Der kan være et element af, at EU forsøger at lægge pres på Storbritannien. De tror måske, at hvis de signalerer, at de ikke er interesserede i en aftale, så går vi i panik, men det tror jeg ikke, kommer til at ske,« siger kilden, der også udtaler:

»Når man ser på den stramme deadline, så er det i stigende grad usandsynligt, at der kommer en omfattende aftale. Jeg tror, at EU endnu ikke helt har forstået, at der er en ny ledelse nu, og at det ikke længere er, som det var under Theresa May.«

Michel Barnier og David Frost skal mødes igen 7. september til den ottende runde af forhandlinger mellem parterne.

De forhandlinger ser ud til at blive helt afgørende for, om der er udsigt til en handelsaftale mellem EU og Storbritannien efter 31. december 2020, hvor Storbritannien endegyldigt forlader EU.

Op mod en halv million britiske job står til at gå tabt, hvis ikke EU og Storbritannien lander en handelsaftale.