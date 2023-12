Op mod 15 års fængsel.

Sådan ser de dystre fremtidsudsigter ud for en højtstående embedsmand i det ukrainske forsvarsministerium, skulle han blive dømt i den sag, der netop har fået ham varetægtsfængslet.

Ifølge CNN er han mistænkt for at have begået underslæb med halvanden milliard ukrainske grynia, hvilket svarer til omtrent 270.000.000 danske kroner.

Underslæbet skal være begået for et år siden i forbindelse med indkøb af artillerigranater.

Med henvisning til den ukrainske sikkerhedstjeneste – SBU – beskriver CNN, at embedsmanden i december 2022 underskrev en aftale med en leverandør om levering af et engrosparti af våbnene.

Senere blev en mere fordelagtig kontrakt dog underskrevet med samme leverandør. Denne gang var mellemmænd skåret ud af beregningen, hvorfor leveringen altså skulle blive hurtigere og billigere.

Men pengene blev ikke sparet.

I stedet landede de ifølge SBU hos en udenlandsk mellemmandsvirksomhed.

Ifølge talsmand fra presseafdelingen i det ukrainske forsvarsministerium blev artillerigranaterne aldrig leveret, og derfor har man forsøgt med hjælp fra advokater forsøgt at tilbagekalde betalingen.

Men uden held.

Til gengæld fik man altså øje på embedsmandens påståede lyssky ageren.

Historien melder intet om, hvordan han forholder sig til anklagerne, der dog ikke er de eneste mod ministeriet.

I september fyrede præsident Zelenskyj sin forsvarsminister på baggrund af en række anklager om korruption i ministeriet.