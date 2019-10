Topdiplomat hævder, at Ukraines regering ikke var i tvivl om, at militærbistand afhang af Biden-undersøgelse.

Uden en undersøgelse om korruption mod tidligere vicepræsident Joe Biden, ville Ukraine ikke modtage militærbistand fra USA.

Sådan var opfattelsen i den ukrainske regering, siger USA's fungerende ambassadør til landet, William Taylor, under en kongreshøring tirsdag ifølge flere amerikanske medier.

Taylor er den seneste af en lang række diplomater, der afhøres i forbindelse med rigsretsprocessen mod præsident Donald Trump.

Præsidenten er anklaget for at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at finde snavs på en politisk modstander.

Joe Bidens søn, Hunter, var i en årrække en del af et ukrainsk energikonsortium.

På samme tid var Joe Biden ansvarlig for energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

Ambassadørens forklaring beskrives af blandt andet tv-stationen CNN og nyhedsbureauet Reuters som yderst belastende for Trump.

Ifølge William Taylor var beskeden til Ukraine, at "alt var afhængig af en offentlig udmelding" om en undersøgelse af Biden.

Dette handlede både om militærbistand, men også muligheden for et topmøde mellem Trump og Zelenskij, skriver CNN.

/ritzau/