Republikaneren Adam Kinzinger opfordrer til brug af den 25. tilføjelse til forfatningen mod præsident Trump.

Det republikanske kongresmedlem Adam Kinzinger opfordrer på Twitter til, at vicepræsident Mike Pence udløser den 25. tilføjelse til forfatningen og fjerner præsident Donald Trump.

Han møder opbakning fra Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingerne kommer, dagen efter at tilhængere af præsidenten stormede kongresbygningen i Washington.

- Alting tyder på, at præsidenten har mistet sansen for realiteterne - ikke blot i forhold til hans pligter og edsaflæggelse som præsident, men også i forhold til virkeligheden, siger Adam Kinzinger i en video på Twitter.

Tidligere har de demokratiske kongresmedlemmer Ayanna Pressley og Ilhan Omar også opfordret til, at den særlige forfatningstilføjelse tages i brug.

En måling fra YouGov viste torsdag, at halvdelen af vælgerne - 50 procent - er enige og mener, at det vil være passende at få Trump fjernet øjeblikkeligt fra præsidentposten på baggrund af stormen på Kongressen.

/ritzau/Reuters