Rige og berømte skal åbne øjnene for, at de i realiteten er i fare for at blive kidnappet, mener tidligere sikkerhedschef i Sony Mobile Ken Bonefeld.

»Folk skal forstå, hvor alvorligt, det her er. Jeg har oplevet mange topchefer og kendisser som ikke tager trusselbilledet seriøst. Men det bør de for deres egen skyld gøre, og derfor skal vi tale om det.«

For 10 uger siden forsvandt norske Anne-Elisabeth Falkevik Hagen fra sit hjem i Lørenskog uden for Oslo.

Politiet antager, at hun er blevet kidnappet, eftersom hendes mand, milliardæren Tom Hagen, fandt en seddel, hvorpå gerningsmændene afkrævede en løsesum mod hendes frihed.

I de mange år Ken Bonefeld har arbejdet med global sikkerhed, har han flere gange rådgivet prominente virksomhedsejere og berømtheder om, hvordan de bedst muligt beskytter sig selv og pårørende.

»Når vi har en kunde, kigger vi på det generelle og det specifikke trusselbillede for at lave en total risikovurdering. Her ser vi blandt andet på, hvordan du specifikt opfører dig,« forklarer Ken Bonefeld og uddyber:

»Hvis du holder lav profil, så har du et lavere trusselsbillede, men offentliggjorte lister over de rige borgere, får desværre kriminelle til at tænke på, hvordan de kan tjene penge.«

Der findes et utal af sikkerhedsforanstaltninger, som udsatte personer kan benytte sig af. Selv i Danmark bliver blandt andet panikrum, kameraovervågning, hunde og vagter brugt af landets rigeste til at forhindre hjemmerøverier og kidnapninger.

Men det er en falsk tryghed, siger Ken Bonefeld.

»Selv med panikrum og alarmknap, kan du ikke nødvendigvis forhindre, at der sker noget. De professionelle kidnappere ved godt, at vi har sikkerhedsforanstaltninger, så de vil bare sørge for at omgå al teknologi, før de tager dig. Men jo mere besværligt et mål du udgør, desto større er chancen for at de vælger et andet mål og ikke dig.«

Han pointerer, at det sker, at folk bliver reddet af sikkerheden, men at der desværre er mange som ikke tager truslen mod dem alvorligt, og derfor nedprioriterer sikkerheden.

»Sagen som den vi ser i Norge lige nu, vil forhåbentlig få flere til at tænke over deres egen sikkerhedssituation. Vi professionelle sikkerhedsfolk hader for eksempel, når du deler billeder af dit sommerhus, eller skriver om din elskede nevø på sociale medier. Du gør det meget lettere for forbryderne at ramme dig.«

I forbindelse med et pressemøde om miliardærkonens forsvinden onsdag, sagde norsk politi, at man ‘ikke kan udelukke’, at andre velhavende familier er i fare.

Ken Bonefeld forstår godt, hvorfor politiet siger sådan, da såkaldte kriminelle copycats måske øjner en mulighed for at lave en lignende kidnapning.

»Der kan godt være noget afsmitning, når nu sagen får så meget opmærksomhed i medierne. Det generelle trusselsbillede er nok steget lidt i Norge, men det er ikke til at sige, om det har nogen direkte effekt på Danmark og Sverige.«

Det er endnu uvist, hvor Anne-Elisabeth Falkevik Hagen befinder sig, samt hvem der står bag hendes forsvinden.