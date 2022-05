Stefan Hartung siger det på denne måde.

»Vi ser helt sikkert en stor recession være i støbeskeen,« lyder det.

Og topchefen hos den tyske gigant Bosch er ikke den eneste. Flere andre europæiske topchefer fra nogle af de største og mest veldrevne firmaer udtrykker det samme over for CNBC.

Det skyldes selvfølgelig krigen i Ukraine, der har medført prisstigninger på en lang række varer. Det skyldes også Kinas strikse nultolerance over for corona, der har lammet dele af forsyningssektoren og har skabt stor efterspørgsel på varer.

Ikke mindst Europa vil være særligt sårbar, lyder det.

Og følge Stefan Hartung vil det altså ende i recession – økonomisk nedgang. Den tyske Bosch-chef har dog bemærket, at der blandt europæiske forbrugere stadig er stor efterspørgsel efter husholdningsartikler, elektroniske værktøj og biler efter covidkrisen.

»Det betyder, at den (efterspørgslen, red) stadig vil være der i et stykke tid endnu, også selv om både renterne og priserne stiger, men på et tidspunkt vil der ikke bare være forsyningskrise, det vil også være en efterspørgselskrise, og så er vi helt sikkert i en dyb recession,« siger han.

Ola Källenius, topchef i bilfirmaet Mercedes-Benz, siger til CNBC, at tilstandene i Ukraine og Kina er med til at gøre »forretningsmiljøet udfordrende«.

Imens bemærker topchefen hos den franske finanskæmpe Société Générale, Slawomir Krupa ligeledes, at forventninger om stigende inflation og det øjeblikkelig »chok« på energimarkedet kan være med til at sende økonomien i recession.

Allerede i marts nåede inflationen i eurozonen op på skyhøje 7,5 procent, og til norske Børsen siger cheføkonomen Kari Due-Andresen om Kina og Ukraine påvirkning af økonomien:

»Jo længere problemerne var, jo værre bliver situationen,« siger hun:

»Når det gælder krigen i Ukraine, bliver sanktionerne jo ikke hævet, selvom krigen bliver afsluttet. USA har sagt, at man vil se en betingelsesløs tilbagetrækning eller regimeskifte, og ingen af delene er sandsynlig på kort sigt.«