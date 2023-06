CNN-journalisten Oliver Darcy holder sig ikke tilbage:

»Lichts afgang har afsluttet et tumultarisk år for CNN præget af fyringer, faldende overskud, historisk lave seertal, fyringen af to studieværter og en medarbejdermoral helt i bund.«

Bum. Sådan lyder det i en artikel, som den garvede og mangeårige reporter hos det amerikanske medie har skrevet, efter at den onsdag kom frem, at selskabets egen topchef, Chris Licht, havde trukket sig efter kun lidt over et år i jobbet.

Eller som mediet Insider skriver om artiklen:

Det har angiveligt været et tumultarisk år i CNNs hovedkvarter i Atlanta under Chris Licht. Foto: Brandon Bell/AFP/Ritzau Scanpix

»CNNs historie om fordrivelsen af direktøren er en kæmpe langfinger.«

Ja, forstået på den mindst flatterende måde.

For Chris Licht havde tilsyneladende på meget kort tid gjort sig endog meget upopulær hos de CNN-ansatte.

Oliver Darcy beskriver i sin artikel det seneste år under den nu tidligere chef som præget af 'kaos' og 'plettet af alvorligt fejltrin'.

Eksempelvis ved at afvise, at der skulle komme en fyringsrunde, hvorefter hundredvis af ansatte blev afskediget.

Heller ikke håndteringen af det nyligt opsigtsvækkende og stærkt kritiserede liveinterview med Donald Trump imponerede.

Oliver Darcy skriver videre, at de man hos CNN »aldrig helt stolede på hans evner som leder eller de journalistiske visioner«.

Hvilket for bare en uge siden også blev udstillet i en stor artikel hos et andet medie The Atlantic, der i bund og grund udlagde, at Chris Licht var uegnet til jobbet. Baseret på interview med omkring 100 ansatte hos tv-stationen.

Chris Licht tiltrådte som CNN-topchef i maj sidste år. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Det fik CNN-topchefen selv til at gå ud med en undskyldning og love bedring – men uden virkning.

I Oliver Darcys artikel fremgår det således, at der reelt var om en reel fyring.

Eksekveret af moderselskabet Warner Bros. Discoverys topchef, David Zaslav.

»Onsdag morgen blev Licht informeret om, at han ikke længere skulle være CNN-topchef,« som det lyder i CNN-artiklen.

Chris Licht har ikke selv udtalt sin om sit exit. Ikke engang i den pressemeddelelse, der efterfølgende blev sendt ud.

Han var heller ikke til stede, da medarbejderstaben onsdag morgen blev informeret om, hvad der var sket.

»I sine sidste dage lod det til, at Licht forstod, hvordan han havde fremmedgjort sig over for de ansatte. Men det var alt for sent,« som Oliver Darcy slutter sin artikel.