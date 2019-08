'Enhver mand over 60 år er som blødt ler i mine hænder. Jeg kan få dem til hvad som helst og forme dem, som jeg har lyst.'

Sådan har den russiske spion Maria Butina angiveligt skrevet i en email adresseret til en bekendt i Rusland.

Patrick Byrne, tidligere chef for Overstock.com, er godt nok tre år fra at fylde 60, men han er alligevel gået direkte i fælden hos den rødhårede, russiske 'sex-spion'.

Fredag medvirker han i et interview med CNN, hvor han fortæller, at han ikke længere er chef for Overstock.com. Han har sagt op, fordi han ikke ville blande firmaet ind i 'regeringssager'.

Maria Butina har udover at være russisk spion kæmpet for amerikanernes frie ret til at bære våben. Her posserer hun med en pistol i Moskva.

Med dette mener han sin affære med den russiske spion Maria Butina og - som han påstår - den amerikanske regerings indblanding i denne.

Patrick Byrne fortæller, hvordan hans romantiske forhold til Maria Butina startede med, at hun inviterede ham til at holde en tale i Rusland om Bitcoin. Hun lovede ham her, at han ville komme til at møde en række af Ruslands største politiske profiler.

Det fik Byrne til at kontakte FBI, og her skal de angiveligt have opfordret ham til at indlede et forhold til Maria Butina.

Der gik ikke længe, og så blev forholdet romantisk, siger David Byrne i interviewet med CNN.

Patrick Byrne, tidligere topchef for Overstock.com, fortæller her til CNN, hvordan hans affære med den russiske spion Maria Butino, skete på opfordring af FBI

Senere bad FBI ham så om at slå op med Butina for senere i 2016 at genoptage forholdet, da de efterforskede russisk indblanden i det amerikanske valg.

Da CNN's journalist beder ham om at bevise sine påstande, siger Byrne:

»Jeg er ikke i forsikringsbranchen, hvis du vil høre, hvad der skete, skal jeg nok forklare det,« og nægter således at forsøge at overbevise amerikanerne om, at det, han siger, er sandt.

Patrick Byrne har tidligere på ugen i et andet interview påstået, at han hjalp FBI med at opklare et mord for 17 år siden, og at FBI igen bad ham hjælpe med efterforskningen af andre sager i 2015 og 2016.

Den russiske agent Maria Butina er blevet idømt 18 måneders fængsel og udvisning til Rusland fra USA

Den russiske agent Maria Butina blev i april i år idømt 18 måneders fængsel og udvisning til Rusland fra USA. Butina blev anholdt og varetægtsfængsel i juli sidste år.

Hun erklærede sig i december skyldig i at infiltrere den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA).

Her forsøgte hun at påvirke amerikanske politikere fra Det Republikanske Parti.

David Byrne udtaler om Butina i interviewet, at det bedste ville være, hvis hun kunne vende tilbage til Rusland og blive hyldet som en national helt.