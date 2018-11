»En dag går Amazon konkurs, men vores opgave er at forsinke det så længe som muligt.«

Sådan sagde verdens rigeste mand og topchef i nethandelsvirksomheden Amazon, Jeff Bezos, til sine medarbejdere i sidste uge.

Bezos optrådte ved et stort møde for de ansatte i hovedkvarteret i Seattle, og her spurgte en medarbejder til virksomhedens fremtid.

Den pågældende var især interesseret i at vide, hvordan Amazon stod i forhold til andre giganter som eksempelvis varehuskæden Sears, der har fået dødsstødet de seneste år.

»Amazon er ikke så stor, at vi ikke også kan fejle. Faktisk forudser jeg, at Amazon en dag vil gå ned. Amazon vil gå konkurs. Hvis du ser på store virksomheders livscyklus, så har de typisk en levetid på 30+ år. Ikke 100+,« sagde direktøren og grundlæggeren i et svar på mødet, som blev fanget af en båndoptagelse, som tv-stationen CNBC har hørt.

CEO'en forsikrede dog medarbejderne om, at det gælder om at blive ved med at fokusere på kunderne.

»Hvis vi begynder at fokusere på os selv, i stedet for på vores kunder, så vil det være begyndelsen på enden. Vi skal prøve på at udskyde den dag i så lang tid som muligt,« sagde Jeff Bezos.

Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor det ellers tilsyneladende kun går én vej for Amazon, nemlig frem.

Alligevel er medarbejderne bekymrede for, at det går for hurtigt.

Antallet er medarbejdere er ifølge CNBC vokset mere end 20 gange de seneste otte år til over 600.000 medarbejdere. Aktiekursen er firdoblet siden 2013.

Amazon sætter sig i år på 48 procent af al onlinesalg i USA. En stigning fra 43 procent i 2017.

Det er ikke første gang, Bezos komme med interessante udtalelser på et medarbejdermøde.

I foråret indrømmede han angiveligt, at det kan være nødvendigt at underlægge store virksomheder som eksempelvis Amazon større statslig kontrol.

Præsident Donald Trump har været efter Amazon på det seneste, fordi præsidenten mener, virksomheden malker US Mail for penge.

Mange danskere handler allerede i dag hos Amazon, men der er forlydender om, at virksomheden kommer til Danmark.

Det får danske forretninger til at frygte butiksdød og hård konkurrence.