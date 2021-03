En imponerende karriere i sportsgiganten Nike sluttede mandag brat for Ann Hebert.

Hun er nu fortid i koncernen, fordi hendes søn brugte hendes firmakort til at købe varer til sin egen virksomhed.

Ann Hebert har arbejdet i Nike i mere end 25 år. Sidste år blev hun udnævnt som vicepræsident for virksomhedens forretning i Nordamerika.

Men i denne uge sluttede hendes karriere i sko- og tøjgiganten så:

Vicepræsidenten forlader sit job, oplyser Nike i en pressemeddelelse, som udover at nævne Heberts mange år i koncernen og takke for hendes indsats ikke kommer nærmere ind på, hvad der ligger bag den pludselige fratrædelse.

Men de amerikanske medier er ikke i tvivl om årsagen:

I sidste uge bragte erhvervsmediet Bloomberg en historie om hendes 19-årige søn, som trods sin unge alder driver en blomstrende sko- og tøjforretning på nettet.

Allerede mens han gik på college, begyndte Joe Hebert at opkøbe tøj og sko, som han solgte videre.

Snart blev forretningen så stor, at han droppede sine studier for at koncentrere sig om sin business.

Ifølge Finans.dk opkøber han nu populære varer ved hjælp af computerprogrammer for at omgå sælgers begrænsninger. Varerne sælger han så videre med stor fortjeneste.

På sin Instagram-profil praler Joe Hebert med sin erhvervssucces og poster ofte billeder af store varelagre i firmaet West Coast Streetwear.

Med til historien hører, at Joe Hebert sælger meget andet end Nike-produkter. Han har blandt andet handlet med produkter fra Supreme og Playstation.

Han har også gjort meget ud af at understrege, at hans mor aldrig har delt fortrolige forretningsoplysninger med ham.

Ann Hebert gjorde allerede for flere år siden sin arbejdsgiver opmærksom på sin foretagsomme søns erhvervseventyr, men dengang var det tilsyneladende ikke noget problem for Nike.

Anderledes blev det efter alt at dømme, da Bloomberg afslørede, at sønnike havde brugt mors firmakreditkort til at købe sine varelagre.