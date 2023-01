Lyt til artiklen

Der skulle gå 42 dage, inden den indiske topchef hos den amerikanske storbank Wells Fargo & Company blev arresteret.

Men siden er det gået stærkt.

For han sidder nu fængslet – foreløbig i 14 dage – mens politiet undersøgen sagen nærmere, og han er blevet fyret med øjeblikkelig virkning. Det skriver Daily Mail.

»Vi forventer, at vores medarbejdere lever op til de højeste standarder for både professionel og privat adfærd, og vi finder disse påstande dybt foruroligende,« lyder det i en udtalelse til mediet.

Alt sammen på grund af det, han gjorde undervejs på en flyvetur fra New York i USA til New Delhi i Indien 26. november sidste år.

Her er han nu anklaget for at have urineret på en 72-årig kvindelig passager.

Andre passagerer har fortalt, at den 34-årige mand forinden havde indtaget store mængder af alkohol.

Også luftfartsselskabet Air India er nu kommet i modvind, efter at sagen er kommet frem, fordi man ikke reagerede på hændelsen for halvanden måned siden. Det skriver USA Today.

Vicepræsidenten for den indiske del af Wells Fargo & Company blev tilsyneladende 'bare' bedt om at sætte sig igen, og politiet blev ikke tilkaldte ved ankomsten til Indien.

Først i lørdags foretog politiet anholdelsen, da flyselskabet efter pres fra den ældre, kvindelige passager – offeret for urineringen – få dage inden havde anmeldt episoden.

»Air India anerkender, at vi kunne have håndteret sagen bedre, både i luften og på jorden, og vi er forpligtiget til at handle i sådan en situation,« lyder det fra topdirektøren Campbell Wilson i en udtalelse.

En pilot og fire medlemmer af kabinepersonalet fra den pågældende flyvetur er også blevet suspenderet.

Den 34-årige topchef risikerer nu tre års fængsel, hvis han dømmes i retten.