Topchefen hos Emirates har besluttet sig for at gøre noget, der aldrig før er blevet gjort.

For han er ikke længere synderligt imponeret over den store amerikanske flyfabrikant Boeing.

I et interview med Financial Times fortæller han, at flyselskabet således sender sine egne eksperter til USA for at sikkerhedstjekke de mange nye fly, man har bestilt.

»Det faktum, at vi har bliver nødt til at gøre det, understreger, hvad der er sket,« siger Emirates-direktør Tim Clark:

Tim Clark har stået i spidsen for Emirates siden 2003. Foto: Karim Sahib/AFP/Ritzau Scanpix

»Det ville ikke være sket før i tiden. Her stolede vi fuldt og fast på, at de fik gjort arbejdet.«

Det store flyselskab har taget beslutningen, efter at Boeing på de seneste har været involveret i flere skandaler.

Senest da et såkaldt sidepanel røg af et fly efter at være lettet.

I det hele taget mener Tim Clark fra Emirates, at det kvalitetsmæssigt er gået ned ad bakke for Boeing.

Sådan så det ud, da et panel røg af et Boeing-fly for nylig. Foto: NTSB/Reuters/Ritzau Scanpix

Faktisk mener han, at det er ved at være sidste chance.

»De er nødt til at få etableret en sikkerhedskultur uden sidestykke. De må gennemtjekke deres produktionsled, så der ikke bliver sprunget over, hvor gærdet er lavest,« siger han.

Tim Clark mener, at Boeing i den kommende tid udelukkende bør fokusere på, hvordan man fremstiller sine fly – og ikke hvordan man tjener penge på dem.

»Vil Boeing igen genrejse sig til fordums styrke? Selvfølgelig. Vil Boeing fortsat producere og designe fantastiske fly, som kunderne kan stole på? Det er jeg sikker på, at de vil,« fastslår Tim Clark:

»Men lige nu skal de have orden i eget hus, og det er et stort prioritetsskifte.«

Emirates bestilte så sent som i november 95 nye Boeing-fly af forskellige modeller.