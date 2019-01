Dele af statsapparatet i USA har været lukket i flere uger i en tvist om dette års budget.

Efter flere uger med en lukning af dele af statsapparatet i USA forsøger ledelsen i Det Demokratiske Parti i Repræsentanternes Hus sig muligvis med et nyt bud på et kompromis, der skal løse den politiske uenighed.

I grove træk foreslår topdemokraten James Clyburn, at demokraterne går med til at give USA's præsident, Donald Trump, de 5,7 milliarder dollar, som præsidenten ønsker at bruge på grænsen til Mexico.

Pengene skal dog komme med den betingelse, at præsidenten ikke må bruge dem på sit valgløfte: En mur på grænsen til Mexico.

James Clyburn er det, der kaldes en indpisker, for demokraternes gruppe i Repræsentanternes Hus. Han er dermed nummer tre i partiets hierarki i det kammer af Kongressen.

Siden januar har Demokraternes haft et flertal i Repræsentanternes Hus. Modsat har Republikanerne, som Trump tilhører, flertal i Senatet.

For at vedtage et budget skal det godkendes af et flertal i hver af de to kamre og af præsidenten. Men demokraterne og republikanerne kan ikke blive enige om et budget for dele af statsapparatet, der derfor har været lukket i 33 dage.

Donald Trump har krævet, at et budget indeholder 5,7 milliarder dollar til at forstærke kontrollen langs USA's grænse til Mexico. Det skal blandt andet ske ved at opføre en mur på dele af strækningen. Det har demokraterne nægtet.

James Clyburn åbner nu for, at Donald Trump kan få pengene. De skal bare ikke bruges på en mur. Clyburn selv nævner brug af droner, røngtenskannere og flere grænsevagter som mulige tiltag, pengene kan bruges på.

Tidligere har demokraterne tilbudt et kompromis med 1,3 milliarder dollar til øget kontrol ved grænsen.

Donald Trumps seneste kompromistilbud indeholdt 5,7 milliarder dollar til en "stærk og gennemsigtig stålbarriere".

Til gengæld vil han udskyde deportationer af personer, der er kommet illegalt til landet som mindreårige.

Det fremgår ikke, om udskydelsen af deportationerne indgår i Clyburns forslag.

/ritzau/Reuters