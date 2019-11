Det smertelige er, at store globale emner er fraværende i den britiske debat om brexit, siger tidligere leder.

Den tidligere britiske premierminister Tony Blair siger, at hans gamle parti - arbejderpartiet Labour - i dag er styret af en marxistisk-leninistisk fløj.

- Jeg ved ikke, om det er muligt at få et moderat Labour-parti tilbage, siger han i et hårdt angreb mod Labours nuværende leder, Jeremy Corbyn.

- Problemet med revolutioner er, at de altid ender dårligt, siger han.

Samtidig siger Blair, at krisen omkring brexit er farlig for Storbritannien, og han kalder det kommende parlamentsvalg "det underligste i hele mit liv".

- Blandt vælgerne er der ingen, som tror på, at et af de to store partier kan vinde en klar sejr.

Om brexit-krisen siger Blair, at "det er som om, at et af de større industrilande er ved at teste, hvorvidt det kan ændre dets politiske liv til kaos og så alligevel overleve uden alvorlige økonomisk og sociale skader".

Han tilføjer, at det smertelige er, at store globale emner er fraværende i den britiske debat om brexit.

Blair advarer også briterne mod at have for store forventninger til en handelsaftale med USA.

/ritzau/Reuters