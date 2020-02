Tony Abbott kom tirsdag med en opsigtsvækkende udtalelse om det malaysiske fly MH370, der forsvandt for næsten seks år siden.

Siden marts 2014, hvor flyet fløj fra Kuala Lumpur med kurs mod Beijing, har forsvindingen været omgærdet af mystik.

I en ny dokumentar, lavet af Sky News, udtaler Tony Abbott dog, at det måske ikke er helt lige så mystisk endda, hvad der skete på den skæbnesvangre flyvetur.

»Min opfattelse - min meget klare opfattelse - som kommer helt fra toppen af den malaysiske regering, er, at de siden tidligt i efterforskningen har været overbevist om, at der er tale om mord-selvmord begået af piloten,« siger den 62-årige tidligere australske premierminister.

Nogle af de vragdele fra MH370 der er blevet fundet i årene efter flyets forsvinding. Foto: STR

»Lad mig gentage - jeg vil være soleklar - det blev på højeste niveau opfattet som om, at der næsten helt sikkert var tale om mord-selvmord begået af piloten.«

Tony Abbott, som var premierminister i Australien, da flyet styrtede, fik angiveligt allerede informationerne om, at en selvmordstruet pilot med stor sandsynlighed bar ansvaret for styrtet i løbet af den første uge efter, at flyet forsvandt.

MH370 fra Maylasia Airlines havde 239 personer, inklusiv seks australiere, med om bord, da det pludselig forsvandt sporløst cirka 40 minutter inde i flyveturen.

Den dag sad 53-årige Zaharie Ahmad Shah, som var en af flyselskabets mest garvede piloter, i cockpittet.

Familiemedlemmer til passagerer ombord på MH370 søger stadig svar på, hvad der er skyld i, at deres kære mistede livet. Foto: MOHD RASFAN

»Godnat Malaysiske tre-syv-nul (flyets navn, red.),« var angiveligt pilotens sidste ord til kontroltårnet, inden flyet forsvandt fra flyradaren.

Satellitdata har vist, at MH370 afbrød den planlagte rute og styrede mere end 100 kilometer i den modsatte retning, før det forsvandt i havet.

Flere undersøgelserne, som er blevet lavet efter den mystiske forsvindingen, har ikke formået at afdække, hvorfor flyet forsvandt. Nogle af undersøgelserne peger sågar på, at der ikke er beviser, der kan bekræfte, at piloten bevidst styrtede flyet i havet.

Kritikere har hævdet, at den malaysiske regering, som ejer Malaysian Airlines, har forsøgt at holde teorien om pilotens mord-selvmord skjult for ikke at tabe ansigt.