Selv om skibet "Ever Given" mandag morgen har rykket på sig, så venter fortsat stort arbejde i Suezkanalen.

Det kan stadig vare et stykke tid, før der er fri bane i Suezkanalen.

Sådan lyder meldingen mandag morgen, efter at containerskibet "Ever Given", der har blokeret kanalen i dagevis, har rykket sig.

Det er nemlig ikke særlig simpelt at få gennemført den omfattende bjærgningsaktion. Det siger Peter Berdowski, der er administrerende direktør ved det hollandske selskab Boskalis, der ejer Smit Salvage.

Smit Salvage har de seneste dage deltaget i operationen i Suezkanalen.

- Der er bevægelse, hvilket er gode nyheder. Men jeg vil ikke ligefrem sige, at det er nogen smal sag fra nu af, lyder det fra Berdowski.

Containerskibet "Ever Given" ejes af transportselskabet Evergreen Marine og vejer omkring 200.000 ton. Det er 400 meter langt og 59 meter bredt.

Skibet har siddet fastklemt på tværs af Suezkanalen i knap en uge.

Mandag lykkedes det at få drejet skibet, så det ifølge den lokale myndighed Suez Canal Authority (SCA) nu vender 80 procent i den rigtige retning.

Der bliver sendt vand ind under skibet i et forsøg på at hjælpe det fri. Hvis det ikke lykkes, kan det blive nødvendigt at fjerne containere fra skibet for at gøre det lettere, siger direktør Peter Berdowski.

Ifølge SCA-chef Osama Rabie fortsætter arbejdet i kanalen 11.30 dansk tid.

Over 300 skibe venter i øjeblikket på at kunne sejle gennem Suezkanalen.

Suezkanalen forbinder Middelhavet med Det Røde Hav og er den korteste vej mellem Asien og Europa. Den er 190 kilometer lang, 24 meter dyb og 205 meter bred og kan håndtere dusinvis af enorme containerskibe om dagen.

Cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge SCA til 1,17 milliarder ton gods.

Skibet "Ever Given", der er registreret i Panama, var ifølge BBC på vej fra Kina til Rotterdam i Holland og sejlede nordpå, da det stødte på grund.

