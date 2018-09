Europa skal tænke stort og ikke fedte med små forskningsprojekter, siger forskningsministeren i Bruxelles.

Bruxelles. Europa skal fortsætte med at være forskningens supermagt og turde at tage konkurrencen op med USA og Kina.

Det siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) efter et møde i Bruxelles med sine kolleger i EU fredag.

- Det går rigtig stærkt i USA og Kina. Derfor skal vi fortsætte med at have nogle ambitiøse programmer. Det er der bred enighed om.

- Vi vil sætte endnu mere fokus på, at vi skal støtte projekter, der virkelig tager høje risici, så vi når langt i Europa og ikke sidder og fedter med nogle små projekter, siger han.

På mødet har Tommy Ahlers og hans europæiske pendanter diskuteret retningslinjerne for EU's næste forsknings- og innovationsprogram, der gælder fra 2021 til 2027.

I EU-Kommissionens udspil er der lagt op til, at der skal smides 100 milliarder euro i forsknings- og innovationsprogrammet. Det svarer til knap 750 milliarder kroner.

Og selv om der er enighed om, at det er vigtigt med store investeringer, så er der alligevel nogle uenigheder om retningen for programmet.

- Jeg mener, at forskningsprogrammet skal bruges til at støtte de bedste projekter. Der har vi noget uenighed, fordi nogle lande gerne vil have, at vi forsøger at få nogle med, som måske endnu ikke er helt i topklasse, hvad forskning angår.

- Men jeg holder fast i, at det her program handler om at støtte de bedste projekter. Kun de bedste. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan konkurrere med USA og Kina, siger Tommy Ahlers.

Mødet fredag var Tommy Ahlers' første møde som minister i EU. Han vurderer, at det vigtigste fra mødet var, at medlemslandene er enige om, at de skal investere stort i forskning og innovation.

Han anser det derfor som positivt, at EU-Kommissionens udspil viser, at de to områder bliver anset som vigtige i EU-regi.

