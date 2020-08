Indtil for nyligt var 'Christian B' ganske ukendt. Siden det kom frem, at han er hovedmistænkt i en af vor tids største forsvindingssager, er han dog i den grad kommet i offentlighedens søgelys.

Én af dem, der var chokeret over at se den 43-årige tysker på forsiden at diverse medier i forbindelse med Maddie McCann-sagen, var en landsmand ved navn 'Tomas'.

Manden, som har ønsket at forblive anonym, fortæller til Dailymail, at han var forfærdet, da det gik op for ham, at manden han pludselig så på diverse avisforsider, var selvsamme samme mand, som for 13 år siden gav ham og to af hans venner et lift fra Portugal til Spanien i sin varevogn.

»Det gør mig syg at tænke på, at den lille pige kan være blevet bortført i den samme varevogn en måned senere,« siger Tomas blandt andet til mediet.

Christian B er hovedmistænkt i 3-årige Maddie McCanns forsvinding.

Den anonyme tysker husker oplevelsen, som var det i går. Faktisk kan han genopleve den lige så ofte, han har lyst til.

Med sig på den rejse tilbage i 2007, hvor han sammen med to af sine venner stiftede bekendtskab med 'Chrstian B', havde han nemlig et videokamera. Et videokamera, som også rullede den 30. marts, hvor de fik et lift i den karakteristiske rustne hvide og gule Volkswagen-varevogn.

På videoerne, som Dailymail har fået tilladelse til at bringe, kan man blandt andet se Christian B grine og joke, mens han forsøger at læse et landkort.

»Han havde ikke noget imod, at vi filmede ham og tog billeder. Han poserede glædeligt og må have vidst, at vi aldrig ville mistænke, hvor frygtelig en mand han i virkeligheden var,« siger Tomas.

Det var denne karakteristiske bil, Tomas og hans venner fik et lift i, og som politiet mistænker, Christian B kort efter har brugt til at kidnappe Madeleine McCann.

Han beskriver Christian B som en almindelig mand, som var munter, jokede meget og var glad for at give de tre unge rejsende et lift i sin VW-varevogn.

Virkeligheden var dog en helt anden. Den 43-årige tysker var flyttet til Portugal for at undslippe sin brutale fortid i Tyskland, hvor han blandt andet havde afsonet en fængselsstraf for seksuelt overgreb på en 6-årig pige.

Heller ikke i Portugal kunne han holde sig på dydens rette sti. I 2005 voldtog han en 72-årig kvinde. En forbrydelse, som han først blev idømt syv et halvt års fængsel for mange år senere.

Der gik da heller ikke længe, fra Tomas og hans tre venner tog afsked med 'Christian B' og takkede ham for liftet, til de modtog en kryptisk besked.

Madeleine McCann har været sporløst forsvundet siden 2007.

'Gutter, nyd det sidste af jeres rejse med hele hjertet. Virkeligheden indhenter jer snart,' skrev tyskeren, som nu er hovedmistænkt i Maddie-sagen, angiveligt i en SMS.

Tysk politi arbejder ud fra den teori, at 3-årige Madeleine McCann, som forsvandt sporløst fra en feriebolig i Praia da Luz den 3. maj 2007, blev kidnappet og myrdet af Christian B.

Senest har de brugt to døgn på at lave omfattende udgravninger i en kolonihave nær Hannover, som tidligere har tilhørt den 43-årige tysker.

Angiveligt skal politiet have fundet en hemmelig kælder på grunden, men hvilke opdagelser, de ellers har gjort i forbindelse med udgravningerne, har de på nuværende tidspunkt ikke ønsket at oplyse.