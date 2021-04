Tom Jones lærte som barn at råbe øv og buhe af Winston Churchill, fortæller sangeren med den kraftige ryst.

Det var ikke alle i Storbritannien, der havde respekt for Winston Churchill under og efter Anden Verdenskrig.

Han var premierminister under det meste af krigen og tog kampen op mod Nazityskland.

Han var premierminister igen fra 1951 til 1955.

Men i Wales sad en lille dreng, der lærte at buhe, når han var i biografen og så ugerevyer med Churchill.

Den lille dreng var Tom Jones. Det er ikke klart, om den lille Tom som dreng havde den røst, som han som voksen blev verdensberømt på.

Men han buhede, og det havde han lært af sin far, fortæller sir Tom Jones ifølge avisen The Independent i en radioprogram på BBC om sit liv.

Hans var minearbejder i Wales. Faren og hans kolleger kunne ikke døje Churchill.

- Jeg voksede op i Wales. Og på grund af strejken i 1926, da Churchill var finansminister, ja, min far tilgav ham aldrig.

Tom Jones blev født i 1940, året efter begyndelsen på Anden Verdenskrig.

Han understreger i radioprogrammet, at hans udtalelse ikke betyder, at han vil bruge sin berømthed politisk.

- Derfor har jeg også altid holdt det hemmeligt, hvem jeg stemmer på, siger han.

- Jeg er her for at underholde.

Sangeren fortæller også, at han optrådte for Donald Trump, inden den amerikanske rigmand gik ind i politik og blev præsident.

- Han kom til mine shows. Han elskede at være en del af publikum. Han elskede at blive introduceret som ejeren af hotellet, fortæller han.

- Men jeg havde ikke troet, at han ville gå ind i politik.

/ritzau/