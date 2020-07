Et amerikansk vennepar aflagde hinanden et opsigtsvækkende løfte tilbage i 1992. Ingen af dem havde dog regnet med, at løftet blev indfriet i 2020.

For 28 år siden aftalte vennerne Tom Cook og Joseph Feeney, at hvis én af dem nogensinde skulle vinde topgevinsten i Powerball Jackpot - en amerikansk Lotto-udgave - så skulle de dele gevinsten.

Fredag var det lige præcist, hvad der skete. Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge New York Post.

Heldet var med Tom Cook, der købte vinderkuponen med hele 22 millioner dollar i gevinst. Det svarer til mere end 140 millioner kroner.

Da realiteten gik op for Tom Cook, tog han røret og foretog et opkald. Han ringede til sin fortsat gode ven, Joseph Feeney.

»Han ringede til mig, og jeg sagde 'Tager du pis på mig?',« siger Joseph Feeney og tilføjer:

»Nu kan vi købe, hvad vi har lyst til. Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at gå på pension på,« siger han videre.

Vinderkuponen blev købt i butikken Synergy Coop i Menomonie, Wisconsin.

Og selvom venneparret kan købe, alt hvad deres hjerter skulle begære, har ingen af dem de store planer med gevinsten.

De påpeger dog, at de vil rejse og bruge mere tid med familien.