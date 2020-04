Kvalme. Svimmelhed og svage muskler.

Skuespiller og sanger Rita Wilson brød sig bestemt ikke om de bivirkninger, hun oplevede, da hun i sidste måned blev behandlet for coronavirus med midlet klorokin.

Den 63-årige Wilson og hendes mand, Hollywood-stjernen Tom Hanks, blev begge smittet med den frygtede virus under et besøg i Australien i begyndelsen af marts.

Tom Hanks slap med forholdsvis milde symptomer, mens hans hustru blev langt hårdere ramt med høj feber, ømme muskler og påvirkning af smags- og lugtesansen.

Tom Hanks og hans hustru, skuespiller og sanger Rita Wilson, fotograferet i marts i år. Foto: VALERIE MACON Vis mere Tom Hanks og hans hustru, skuespiller og sanger Rita Wilson, fotograferet i marts i år. Foto: VALERIE MACON

Derfor blev hun behandlet med lægemidlet klorokin.

»Jeg ved ikke, om medicinen virkede, eller om det bare var tid til, at feberen faldt,« lød det fra Wilson i et skype-interview med værten Gayle King i programmet CBS This Morning.

Under corona-epidemien har der i Danmark været megen debat om, hvorvidt den velkendte malariamedicin også må bruges til covid-19-patienter. Det er endnu ikke tilladt herhjemme, men flere steder i udlandet gør man allerede forsøg med det.

En af dem, der har modtaget behandlingen, er altså Rita Wilson, men hun brød sig bestemt ikke om bivirkningerne, som hun kalder 'ekstreme'.

"I think that music … it's healing, … and so if something is giving someone comfort or peace, I'm thankful to be a part of it, really." https://t.co/rgODkrC9Vf — CBS This Morning (@CBSThisMorning) April 14, 2020

I interviewet med CBS beskriver hun, hvordan klorokinen gav hende voldsom kvalme og gjorde hende svimmel.

»Jeg kunne ikke gå, og mine muskler var meget svage,« sagde hun og tilføjede:

»Jeg mener, at vi skal være meget forsigtige med dette stof. Vi ved ikke rigtigt, om det virker i dette tilfælde.«

Rita Wilson har blandt andet medvirket i HBO-serien 'Girls' samt filmene 'Runaway Bride' og 'Sleepless in Seattle', hvor hendes mand, Tom Hanks, spiller den mandlige hovedrolle.

Parret fotograferet til årets Oscar-fest i februar. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK Vis mere Parret fotograferet til årets Oscar-fest i februar. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK

Klorokin er som nævnt et velafprøvet lægemiddel, når det gælder behandling af malaria.

I Danmark har blandt andre speciallæge Stig Ekkert fra Hvidovre Hospital talt varmt for at behandle coronapatienter med klorokin.

»Klorokin mildner ifølge undersøgelserne symptomerne i alle stadier af sygdommen. Den modvirker den ellers ret voldsomme lungebetændelse, som opstår, og som muligvis kan give permanent lungeskade. Desuden halveres den periode, hvor patienten smitter andre – fra 14 dage til knap syv,« forklarede Stig Ekkert i en artikel i B.T. i slutningen af marts.

Herhjemme er Sundhedsstyrelsen dog tilbageholdende med at bruge medicinen mod coronavirus, da man mangler kliniske undersøgelser, der dokumenterer, at klorokin virker på covid-19. Derudover er myndighederne bekymrede for eventuelle ukendte bivirkninger.