Ti dage i isolation var hård kost for den norske rigmand Tom Hagen.

Han fik feber. Blev dehydreret. Og først efter fem dage fik han udleveret noget af sit eget tøj.

Tom Hagen oplevede isolationsfængslet som 'ondsindet og uværdigt.'

Det skriver avisen Dagbladet på baggrund af oplysninger fra milliardærens nærmeste medarbejdere.

Tom Hagen blev meget påvirket både fysisk og psykisk af tiden i isolation. (Arkivfoto) Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Da Tom Hagen 28. april blev anholdt og sigtet for drabet på sin kone gennem næsten 50 år, Anne-Elisabeth Hagen, blev han kørt direkte fra afhøringen og i fængsel.

Anklagemyndigheden ville have Hagen isoleret, da man mente, at Hagen kunne skade sagen, hvis han kunne komme i kontakt med eventuelle medgerningsmænd.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst 31. oktober 2018 fra parrets fælles hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo. Siden har politiet efterforsket sagen som en kidnapning, men i løbet af foråret skiftede de spor og mistænker nu ægtemanden for at stå bag forbrydelsen.

Men de mange dage alene indespærret i en af Norges ældste fængselsceller tog hårdt på den 70-årige forretningsmands helbred.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

8. maj blev han løsladt, da retten ikke længere fandt, der var grundlag for at fængsle ham. Da han næsten en måned efter igen skulle til afhøring hos politiet, blev mødet afbrudt, før det rigtig var kommet i gang:

Tom Hagen var for svækket og blev beskrevet som 'mærket' og 'ikke i form.'

»Han er stærkt præget af at være sigtet i sagen. Vi konkluderede, at det ikke var forsvarligt at gennemføre afhøringen i dag, hvis man ser på hans tilstand. Det har ikke været sundt for ham at være i denne usikkerhed i 19 måneder, og oven i det har han også siddet i isolation,« sagde advokat Mikkel Toft Gimse ved den lejlighed til den norske avis Dagbladet.

Tom Hagen er vidende om, at avisen gengiver hans oplevelser, men har ikke selv ønsket at kommentere sagen.

Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen

»Tom er vant til enkle forhold men har fortalt, at tilværelsen i 'Norges ældste fængselscelle' var belastende på grund af isolationen,« siger en central kilde til avisen.

Hagens nærmeste medarbejdere har efter løsladelsen udtrykt stor frustration over den behandling, den ældre rigmand fik under fængslingen, og de beskriver, at tiden bag tremmerne har påvirket ham dybt.

Selv har Hagen givet udtryk for, at fuld isolation af mennesker i en sårbar situation ikke fører noget godt med sig, og han er skeptisk over for brugen af isolation under varetægtsfængsling.

En holdning, som deles af en lang række eksperter og forskere i både Norge og resten af verden.