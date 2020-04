Den drabsigtede milliardær Tom Hagen bliver repræsenteret af Svein Holden, der er en af Norges mest berømte advokater.

Efter at sagen har ændret karakter fra en kidnapningssag til en drabssag, bliver den kendte stjerneadvokat beskyldt for at indtage en dobbeltrolle i sagen om den forsvundne milliardærfrue.

Fra at være bistandsadvokat er han nu forsvarer for Tom Hagen, og det kan blive problematisk, siger Gerd A. Lier, der er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagens pårørende.

»Det er meget specielt, tænker jeg. Først har man repræsenteret de forurettede, de efterladte og børnene efter Anne-Elisabeth Hagen. Pludselig bytter man rolle, og det kan tænkes, at der er ulige interesser og interessemodsætninger i en sådan sag,« sier Gerd A. Lier.

Tom Hagen's lawyer Svein Holden and police officer Mathias Hager speak in the courtroom right before Tom Hagen is being held for detention in Lillestrom, Norway, April 29, 2020.

Svein Holden slog sit navn fast, da han sammen med statsadvokat Inga Bejer Engh var anklager i retssagen mod terroristen Anders Behring Breivik, der i 2011 slog 77 personer ihjel i Oslo og på Utøya.

Breivik blev idømt 21 års fængsel. Svein Holden har siden fastholdt, at Breivik burde være blev dømt til psykiatrisk behandling.

Siden skiftede Svein Holden job og blev forsvarsadvokat. Da milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018, blev Svein Holden udpeget til bistandsadvokat for hendes mand, Tom Hagen.

En telefonopringning til et familiemedlem om morgenen var sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen fortalte politiet, at hun var væk, da han kom hjem fra arbejde. I hjemmet fandt han plasticstrips og et trusselbrev med et krav om løsesum.

Norwegian investor Tom Hagen in Lillehammer, Norway, in 2011. Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom.

I 18 måneder efterforskede politiet sagen som en kidnapningssag, og i det forløb fungerede Svein Holden som bistandsadvokat for Tom Hagen.

I anledning af årsdagen for Anne-Elisabeth Hagens forsvinden indkaldte advokaten til et pressemøde, hvor han udtalte sig på vegne af alle de pårørende.

»Der er ingen tvivl om, at året, som er gået, har været meget udfordrende for hendes familie, men også for slægtninge og venner,« sagde Svein Holden til journalisterne.

På samme pressemøde orienterede han også pressen om den påståede kontakt, familien havde haft til kidnapperne.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen blev sidst set i live 31. oktober 2018.

»I løbet af det seneste år er der modtaget flere henvendelser fra modparten - den sidste var 8. juli. Familien har svaret på alle henvendelserne. Den sidste kommunikation fra os til dem var så sent som i oktober,« sagde advokaten.

I dag vurderer norsk politi, at trusselbrevet og hele historien om kidnapningen var en løgn, som Svein Holden videreformidle​de.

Tirsdag blev Tom Hagen anholdt på vej til arbejde og sigtet for at have slået sin hustru ihjel.

Svein Holden fortsætter som hans advokat, men nu i rollen som hans forsvarer.

Huset i Lørenskog, hvor Anne-Elisabeth Hagens boede med sin stenrige ægtemand, Tom Hagen.

Den danske advokat Jakob Buch-Jepsen, der selv er tidligere anklager og nu arbejder som blandt andet bistandsadvokat og forsvarer, vurderer, at det er en helt anden rolle, Svein Holden nu kommer til at udfylde i sagen.

»Som bistandsadvokat har han repræsenteret ægtefællen i lyset af, at man stod med en kidnapningssag eller et muligt drab. Nu ændrer rollen fuldstændig karakter til, at han skal forsvare den pågældende,« siger Jakob Buch-Jepsen, der understreger at han alene har kendskab til den norske sag gennem medierne.

Ligesom Lier vurderer Jakob Buch-Jepsen også, at Svein Holden kan risikere at stå i lidt af en dobbeltrolle på grund af en mulig interessekonflikt.

»Jeg kender ikke det norske retssystems regler for interessekonflikter, men der kan muligvis ligge en interessekonflikt i forhold til de ting, han er kommet i besiddelse af, har fået kendskab til og foretaget sig som bistandsadvokat, hvilket jeg dog er sikker på, at den norske domstol grundigt vil forholde sig til,« siger han.

Tom Hagens advokat Svein Holden ved politistationen efter møde med sin klient.

Over for den norske tv-station NRK afviser Svein Holden, at hans tidligere rolle som bistandsadvokat står i vejen for, at han kan fungere som forsvarer.

»I samråd med erfarne kollegaer har jeg foretaget en grundig vurdering af de advokatetiske spørgsmål, som rollebyttet medfører. Vores opfattelse er, at dette ikke strider mod advokaters etiske retningslinjer,« siger Svein Holden, der understreger at han kun har været bistandsadvokat for Tom Hagen og ikke for andre medlemmer af familien.

Onsdag blev Tom Hagen fremstillet i et grundlovsforhør.

Efter utallige timer besluttede retten at varetægtsfængsle Tom Hagen i fire uger.