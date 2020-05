En sort affaldssæk over skulderen. Daggammelt skæg og en åbenstående skjorte.

70-årige Tom Hagen lignede mere en bedstefar på vej til genbrugspladsen end en af Norges rigeste mænd, da han fredag forlod fængslet i Oslo.

I godt en uge har den norske rigmand siddet varetægtsfængslet i isolation. Sigtet for at have dræbt - eller for at have medvirket til at dræbe - sin kone gennem mere 40 år, Anne-Elisabeth Hagen.

Og det var en glad og lettet Hagen, der fredag kunne forlade fængslet. Det fortæller hans forsvarer Svein Holden til avisen VG.

Tom Hagen forlod fredag fængslet i Oslo. Han blev hentet af sin advokat og kørt til et familemedlem. (Arkivfoto) Foto: Ørn E. Borgen

»Vi kørte ham til et familiemedlem, og det var utrolig nok - omstændighederne taget i betragtning - en hyggelig tur. Han var lettet og glad,« fortæller advokaten.

Hagen gik ud ad fængslets jerndør og direkte ind i en sølvgrå Audi, som kørte væk.

»Han var vældig glad og glædede sig til at komme tilbage til sin familie. Det øvrige, vi snakkede om, synes jeg, skal blive mellem ham og mig.«

Tom Hagen blev i sidste uge varetægtsfængslet i fire uger. Den afgørelse valgte han at anke. Landsretten vurderede derefter, at politiets beviser ikke gav grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Tom og Anne-Elisabeth Hagens ægtepagt vækker opsigt efter, at han tirsdag blev anholdt og sigtet for at stå bag sin kones forsvinden. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Den kendelse ankede politiet, og Landsretten gik med til at opretholde fængslingen, indtil Højesteret havde behandlet sagen.

Fredag eftermiddag afgjorde Højesteret så, at rigmanden kunne løslades. Han er dog stadig sigtet i sagen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Hagen-sagen kort Anne-Elisabeth Hagen blev tilsyneladende bortført fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.



Politiet har siden efterforsket sagen intenst. For tre måneder siden blev milliardærfruen erklæret død. Hendes lig er dog aldrig blevet fundet. Tom Hagen blev anholdt 28. april og sigtet for drab på sin hustru eller medvirken til drab.



Han er en af Norges rigeste mænd og direktør i elvirksomheden Elkraft.

Udviklingen i sagen fik politiet til torsdag aften at skride til anholdelse af en mand i 30'erne. Han blev sigtet for drab eller medvirken til drab på Anne-Elisabeth Hagen. Han nægter sig skyldig.

Tom Hagen har siddet i isolation i en god uges tid, og hans forsvarer har forsøgt at forberede han på, at der er opstået meget stor interesse om ham og sagen, mens han har siddet bag tremmer.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, tror ikke på, at hans klient har de digitale færdigheder, der skal til for at skabe det fupnummer, politiet mener, han står bag. Foto: Terje Pedersen

»Vi har forberedt ham på, at der har været meget medieinteresse. Han er jo en person, som ikke søger offentlighedens søgelys - for at sige det mildt. Så det er nok ikke dette her, han drømmer allermest om.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt Tom Hagen kan blive fængslet igen, siger Svein Holden:

»I så fald må politiet få væsentlig nye informationer i tiden efter anholdelsen, og det kan jeg ikke bedømme. Jeg er ikke så optaget af den hypotetiske mulighed for, at dette skal ske.«

Den 68-årige Anne-Elisabeth forsvandt sporløs fra sit og Tom Hagens hjem 31. oktober 2018. Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde senere på dagen, lå et brev fra nogle formodede kidnappere, som krævede en stor løsesum for rigsmandsfruen.