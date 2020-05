Han er en digital analfabet, og derfor kan det ikke være ham.

Nogenlunde sådan lyder det om den norske rigmand Tom Hagen, som lige nu sidder varetægtsfængslet – mistænkt for at stå bag drabet på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Bedømmelsen kommer fra manden, der forsvarer ham mod anklagerne om drab eller medvirken til drab.

Svein Holden, som forsvarer en af Norges rigeste mænd i den spektakulære sag, mener nemlig slet ikke, at den anklagede ægtemand er i besiddelse af de digitale evner, det kræver at planlægge så stort et bluffnummer, som politiet anklager ham for.

Den norske forretningsmand Tom Hagen er anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto)

Den dengang 69-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvandt for halvandet år siden sporløst fra sit hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo. Ved første øjekast lignede det en sag om bortførelse og pengeafpresning af skruppelløse kriminelle bagmænd.

Bortførerne krævede en stor løsesum på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero. Og de formodede bagmand har flere gange gennem hele sagen kommunikeret med familien på en anden digital platform.

Men efter at have repræsenteret manden i 17 måneder er Svein Holden overbevist om, at Tom Hagen slet ikke har de digitale kompetencer, der skal til for at gennemføre sådan et setup. Det siger han til flere norske medier.

»Som jeg kender ham, er han en driftig og dygtig forretningsmand. Når det kommer til hans digitale kompetencer, er der ingen tvivl om, at han er af den gamle skole. Han har en god gammeldags Nokia, ikke en smartphone. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke gav nogen mening at sende ham sms'er, for dem kan han ikke klare,« siger Holden ifølge tv-stationen NRK.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, tror ikke på, at hans klient har de digitale færdigheder, der skal til for at skabe det fupnummer, politiet mener, han står bag.

Politiadvokat Mathias Hager sagde i sidste uge til avisen, at teknologien, der er brugt, vidner om professionalisme.

Det blev også nævnt i retten som begrundelse for, at der sandsynligvis er flere gerningsmænd i sagen.

Netop mistanken, om at der er der flere gerningsmænd involveret, gør, at Tom Hagen sagtens kan være skyldig, påpeger flere af hinanden uafhængige kilder, som avisen har talt med.

»Retten mener, at det er sandsynligt, at flere har været involveret. Hvis det stemmer, så ved vi ikke, hvilke digitale kompetencer den eller de har,« siger tidligere chef hos politiet i Oslo Finn Abrahamsen til Dagbladet.

Tom og Anne-Elisabeth Hagens ægtepagt vækker opsigt efter, at han tirsdag blev anholdt og sigtet for at stå bag sin kones forsvinden. (Arkivfoto)

Den 70-årige Tom Hagen er én af de rigeste mænd i Norge. Han har tjent sin formue gennem et el-selskab og ved investering i ejendomme.

Han blev anholdt ved en dramatisk politiaktion tirsdag morgen i sidste uge, da han på vej til arbejde blev stoppet af en talstærk politistyrke.

Han nægter sig skyldig, men blev onsdag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. En varetægtsfængsling, som han har valgt at anke.

Tom og Anne-Elisabeth Hagen havde været gift i over 40 år. De har tre voksne børn sammen, som alle mener, at deres far er uskyldig. Norsk politi har endnu ikke løftet sløret for, hvad de mener Tom Hagens motiv til drabet skulle være.