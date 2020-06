Et af Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre børn har skrevet et brev, hvori der er stor kritik og stærke anklager mod det norske politi.

Børnenes bistandsadvokat, Ståle Kihle, bekræfter at et af børnene har skrevet brevet, der blev sendt i oktober sidste år til Rigsadvokaten.

Det skriver TV 2 Norge.

I brevet skriver datteren blandt andet, at politiet angiveligt ved en fejl har udgivet sig for at være Tom Hagen og kommunikeret med de skyldige for deres mors forsvinding, uden at familien har ønsket det.

Politiet skulle også have forsøgt at presse Tom Hagen til at betale løsesummen på ni millioner euro i kryptovaluta.

De skulle også have aflyttet telefoner imod datterens vilje, og i brevet skriver datteren, at 'jeg følte, dette var det største overgreb, jeg var blevet udsat for, af personer, jeg burde kunne stole på'.

Politiet havde også forvrænget udtalelser fra datteren i afhøringer og manipuleret vedkommendes udsagn.

Det medførte, at datteren ikke ville signere afhøringspapirerne.

Datteren skulle være citeret for at have sagt, at det ikke gik godt i hjemmet hos Anne-Elisabeth og Tom Hagen, hvilket hun altså mener aldrig at have sagt.

Frustrationerne er foreløbigt endt med, at datteren i en sms har bedt politiet om aldrig at kontakte hende igen.

'Du har sikkert forstået, at jeg sætter ærlighed temmelig højt, og at jeg af den grund ikke ønsker at have noget som helst at gøre med mennesker, der bevidst lyver og manipulerer. Troede faktisk, at du havde en vis moral. Kontakt mig venligst aldrig igen,' skriver datteren ifølge TV 2 Norge.

Bistandsadvokaten for børnene, Ståle Kihle, udtaler at børnene har en generel tillid til norsk politi, men ikke til dem, som leder efterforskningen af deres mors forsvindingssag.

I en mail skriver det norske politi til TV 2 Norge som svar på kritikken i brevet.

'Vi er i en fase af efterforskningen, hvor det er begrænset, hvad vi kan kommentere både af hensyn til efterforskningen og af hensyn til vores lovpålagte tavshedspligt. Vi ønsker ikke at have dialog med de pårørende gennem medier. Politiet har heller ikke modtaget brevet, som TV 2 henviser til,' skriver politiadvokat Haris Hrenovica.

Den dengang 68-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo 31. oktober 2018.

Ukendte gerningsmænd havde efterladt et trusselsbrev, hvori de krævede et gigantisk beløb i løsesum, og derfor arbejdede politiet oprindeligt ud fra den teori, at hun var blevet bortført.

I slutningen af april tog sagen dog en drejning, da Anne-Elisabeth Hagens mand - forretningsmanden Tom Hagen - blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen.

En forbrydelse, som han konsekvent har nægtet sig skyldig i.